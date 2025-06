Donald Trump amerikai elnök hétfőn este tűzszüneti megállapodást jelentett be Izrael és Irán között, miután egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel, valamint katari közvetítéssel az iráni miniszterelnökkel is. A konfliktus miatt ezt megelőzően érezhetően megemelkedett a kőolaj világpiaci ára, és a hazai nagykereskedelmi ár is nőtt, valamint a magyar kutakon 600 forint körüli árakra lehetett számítani átlagban. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy hogyan hatott a kőolaj világpiaci árára a tűzszünet, illetve annak pár órán belüli iráni megsértése, illetve, hogy mire számíthatunk a hazai benzinkutakon.

Már hétfő este látszott, hogy azonnali hatása volt a kőolaj árára a tűzszünet hírének – komoly korrekció történt, megtorpant az emelkedő tendencia. A bejelentés előtti hordónként 77–78 dolláros ár (Brent) beesett 70 dollár alá, 68–69 körüli értékre – jelezték a 24.hu által megkérdezett szakértők. A Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, Bujdos Eszter bízik abban, hogy az események nem eszkalálódnak tovább és az olaj ára tartósan visszacsökkenhet 70 dollár alá. Szerinte a múlt heti, a háború miatti 100–120 dolláros becsléseknek nem nagyon volt alapjuk. Indoklásul emlékeztetett rá, hogy az elmúlt pár évben bármilyen közel-keleti válság vagy fegyveres konfliktus történt, nemigen billent ki annyira a kőolaj világpiaci ára, hogy elérje a 100 dollárt. Ez legutóbb az orosz ukrán háború kitörésekor fordult elő, három éve, de csak időszakosan.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó kifejtette, hogy volt ugyan némi korrekció, de még mindig stabilan 70 dollár alatt van az európai piacokon mérvadó Brent-típusú kőolaj ára.

A piac megnyugodni látszik

– mondta.

Az áremelkedést okozó beárazott kockázatokat úgy tűnik, megoldottnak érzik, és visszatérhetünk az aktuális, normál, politikai konfliktusoktól, háborús, rendkívüli eseményektől mentes piaci helyzetet tükröző állapothoz. Bár az események óráról órára változhatnak, Grád Ottó reméli, hogy ha néhány napig marad a stabil állapot és nem rúgják fel a tűzszünetet, akkor a magyar üzemanyagárakban is tükröződni fog a kedvező változás. Abban bízik, hogy

az átlagos vagy jellemző árak ismét 600 forint alá kerülhetnek a kutakon.

Bár a tűzszünetet rövid időn belül megsértették, a főtitkár szerint a piacok ezt nem fogják túlértékelni, az árcsökkenés a fegyvernyugvást célzó szándéknak szól, amelyet Donald Trump is képvisel.

Olajipari szakértőként hangsúlyozta, hogya helyzet ugyanakkor nagyon szenzitív, gyorsan változhat. Ami ma érvényes, az lehet, hogy érvényes lesz holnap és holnapután is, de az is lehet, hogy már egy óra múlva sem. Ennek ellenére reménykedni kell abban, hogy a tűzszünet kapcsán a piacokon kialakult megnyugvás hosszabb távon is fennmarad. Ez a feltétele annak, hogy hosszabb távon stabilan 600 forint alá kerüljenek a hazai üzemanyagárak – tette hozzá.

Kedden még tovább emelkedtek a hazai üzemanyagárak – írta a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal nőtt, a gázolajé bruttó 9 forinttal. Így a gázolaj és a benzin kiskereskedelmi ára is 600 forint felett lehet most átlagban. A portál keddi közlése alapján szerdától továbbra is növekvő tendenciára számíthatunk a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal kerül majd többe.

2025.06.24-én a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: