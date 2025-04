Titokzatos üzemet terveznek az ácsi katódgyár mellett – a helyiek rákkeltő anyagoktól tartanak

Újabb sok milliárdos víziközmű-beruházásokat harangoztak be Komárom-Esztergom vármegyében, ahol az Ács mellett épülő katódgyár környezetében is megkezdődnek a munkálatok. A hatóságok a növekvő lakossági igényekkel magyarázzák a fejlesztést, mivel az akkuipari üzem hivatalosan kevés vizet fogyaszt. Lapunk azonban kiderítette, hogy egy másik létesítményt is terveznek az üzem mellett, melynek a vízfogyasztása sokkal nagyobb lehet. A civilek a szennyvíz-infrastruktúra látványos fejlesztése miatt aggódnak – attól tartva, hogy rákkeltő, magzatkárosító anyagok kerülhetnek az ivóvízbe és a szennyvízbe.

Összesen mintegy nettó 17,5 milliárd forint értékben jelentettek be két újabb víziközmű-fejlesztést februárban és márciusban Ács, Bábolna és Komárom térségében. A megbízó mindkét esetben az Északdunántúli Vízmű (ÉDV) Zrt. volt. Az egyik fejlesztés keretében egy nagy léptékű víztározó-építés indul: három új tározót alakítanak ki összesen 4500 köbméter kapacitással a Komáromhoz tartozó Koppánymonostor, valamint Bábolna térségében, ezeket a Colas Alterra Zrt. és a Betonútépítő Zrt. kivitelezheti. Az új víztározók építése az ÉDV szerint a vízhiánnyal küzdő települések számának csökkentését és az ellátás biztonságát célozza, a fejlesztések eredményeként 28 térségbeli település ellátásbiztonsága javulhat. A közzétett hirdetmény szerint az a cél, hogy megoldják a nyári csúcsfogyasztási időszakban a vízellátásban jelentkező nehézségeket. A víztározók segítségével a térség kétirányú betáplálást kaphat, így jelentősen csökkenhet a vízhiány. Ácsot és Bábolnát jelenleg a tatabányai regionális rendszerről látják el, melynek kapacitása az ÉDV szerint már nem elegendő a vízigények biztosításához, de a fejlesztést követően a koppánymonostori vízbázis jelentős szabad kapacitása is a települések rendelkezésére állhat majd. Az így felálló kétirányú rendszerhez az érintett települések ivó- és szennyvízhálózatát is fel kell fejleszteni. Ennek tervezési és kivitelezési munkáit nyerte el a másik beruházás keretében a Mészáros és Mészáros Zrt. Ács és térsége víziközmű-hálózatának komplex fejlesztése során a meglévő ácsi szennyvíztisztító telepet bővítik úgy, hogy a település szennyvízén túl az ácsi iparterület és Bábolna szennyvizét is itt tisztítsák meg – dunai elvezetéssel. Ezen felül a beruházás keretében szennyvízvezeték- és szennyvízátemelő rendszer építésére, valamint az Ácson belüli elvezető rendszer bővítésére is sor kerül. Ácson a kínai Huayou-csoporthoz tartozó Bamo Technology Hungary Kft. 1,3 milliárd eurós beruházással – a helyiek tiltakozása ellenére – tavaly kezdte meg egy katódanyaggyár építését, melyben 2025 második felében indulhat meg a próbagyártás. A katódgyártás az akkumulátoripar egyik legfontosabb részterülete, ahol veszélyes anyagokkal dolgoznak. Az ÉDV Zrt. lapunk megkeresésére a következőkkel indokolta a fejlesztéseket: Jelenleg zajlik Ács és térsége víziközmű-hálózatának komplex fejlesztése, ami nem a Bamo beruházása miatt történik, hanem az ácsi közművek fejlesztését és az ácsi lakosság támogatását szolgálja. A beruházás során kiemelt szempont volt a lakossági igények biztosítása, az üzembiztonság és a szolgáltatási színvonal növelése, így a fejlesztés eredményeként létrejövő víziközmű-rendszer az igények kiszolgálása mellett mind az üzemeltetés, mind a karbantartás szempontjából nagyobb biztonságot és rugalmasságot nyújt. Gőzerővel építeni akarnak Az ÉDV indoklását mind a környékbeli civil szervezetek, mind az ácsi önkormányzat nem kormánypárti képviselői erős kétellyel fogadták. Hasonlóan a Tatabánya és Tata térségében zajló gigantikus víziközmű-fejlesztésekhez, a kétkedők szerint a vízművek részéről ezúttal is igyekeznek „ráhúzni” a lakossági igényekre a fejlesztéseket. „A rendelkezésre álló információink alapján az újabb beruházások döntően az ácsi katódgyár ivóvíz minőségű ipari vízellátásáról, illetve szennyvízkezeléséről szólnak. A víztározóknak köszönhetően persze mellékesen javulhat a lakosság ellátásbiztonsága is, de nem ez a prioritás” – magyarázta a 24.hu-nak Ballabás Gábor geográfus, a tatai Miénk a Grund Városvédő Egyesület (MAG) szakértője. Ács eddig Komárom dunai parti szűrésű vízbázisból kapta a vizet, míg Bábolnára Tatabánya felől érkezett a karsztvíz. Ezt a két, eddig független vízrendszert most összekötik. Valószínűleg jelentős szabad kapacitás áll rendelkezésre, mivel a hazai akkumulátoriparban – így a dél-koreai SK komáromi üzemeiben is – a termelés összezsugorodott, miközben a komáromi vízbázist elképesztő mértékben túltervezték: az SK átlag 3500 köbméter/napos vízfogyasztási igénye mellett napi 12 ezer köbméteresre bővítették a kapacitást. Most viszont megjelent egy új fogyasztó, az ácsi katódgyár – vélhetően emiatt lehet szükség több vízre. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!Ha még nem vagy a 24 Extra előfizetője, itt ismerheted meg a csomagokat. Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek