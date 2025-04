Hétfőn indul az új MÁP Plusz, így kamatozik majd

Május 5-től, hétfőtől a Magyar Állampapír Pluszból (MÁP Plusz) új sorozat értékesítését kezdik meg – adta hírül a Portfolio.hu. A portál szerint a jó hír az a befektetőknek, hogy a kamat nem csökken, vagyis változatlanul

5,75–6,75 százalék közötti lépcsős kamatozással vásárolható majd meg, ami

6,25 százalékos évesített kamatot jelent.

Arról is megemlékeznek, hogy a MÁP Plusz kamatát tavaly szeptember végén csökkentették utoljára, 6–7 százalék közötti lépcsős kamatozásról a mostani szintre. Innen nézve jó hír tehát, hogy ennél az állampapírnál most nem csökken a kamat.

Nem régiben jelentették be például, hogy csökkent az újonnan kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamata és hogy a FixMÁP-ból is új konstrukció jött ki, de ott a kamathoz nem nyúltak, viszont a 3 éves mellett 5 éves papír is a piacra került.