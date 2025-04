Újabb pert nyert Orbán Viktor a Spar-ügyben

Orbán Viktor miniszterelnök javára ítélt a Kúria a Hírklikk ellen indított sajtóperben – írja a Media1. Az indoklás ugyanaz, mint a Pécsi Stop ellen indított perben hozott ítéletben – az újságnak kellene bizonyítania, hogy a Spar-vezérigazgató igazat mondott.

Orbán Viktor egy tucatnyi médiumot, így a 24.hu-t is beperelte, mert szemléztük Hans Reisch Spar-vezérigazgató interjúját, amelyben arról beszélt: a kisajátítástól való félelem miatt vagyont von ki Magyarországról a Spar-csoport. Az egy ausztriai élelmiszeripari szaklapban megjelent, az Economx által szemlézett cikk szerint a Spar vezetője úgy fogalmazott: Orbán különadókkal és árbefagyasztással „zaklatja” a nagy élelmiszerláncokat, amire a Spar úgy reagált, hogy feljelentést tett az Európai Bizottságnál, másrészt átszervezte a magyarországi működését, hogy így védjék a céget „Orbán karmaitól”. A beszámoló szerint a miniszterelnök azt kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg egy rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba. A 24.hu és Orbán Viktor között folyó perben a törvényszék az EU bíróságához fordult.

A Hírklikk esetében korábban az elsőfokú, majd a másodfokú bíróság is kimondta, hogy nem követtek el hibát, amikor idézték a Spar vezérigazgatójának szavait. Az elsőfokú és a másodfokú bíróság is azt állapította meg, hogy a Spar vezérigazgatójának szavai közügyet képeznek, Orbán pedig közszereplőként, miniszterelnökként lehetőséggel rendelkezik, hogy a róla megjelent állításokat cáfolja, például az erre fenntartott kormányzati tájékoztató központon keresztül. A miniszterelnök azonban a Varga Zs. András vezette Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria pedig már korábban több lap esetében is a miniszterelnök számára kedvező ítéletet hozott, és ezt tette ma is.

A bíró szóbeli indoklásában közölte, hogy a Hírklikk csak akkor számolhatott volna be a magyar kormányfőről Ausztriában megjelent nyilatkozatról, ha a magyar bíróságon egy sajtóper során be tudja bizonyítani hangfelvétellel vagy más módon, hogy a Spar vezérigazgatója valósat állított, tehát ha igazolható az, hogy elhangzott az, hogy Orbán megpróbált befolyást gyakorolni arra, hogy a rokona befektethessen a Sparba. Mivel a Hírklikk nem bizonyította a Spar Austria vezetőjének állításait, így az állítás valótlannak tekintendő.

Litresits András, a Hírklikk jogi képviselője a Media1-nek a Kúria épületében az ítélethirdetést követően elmondta: az Alkotmánybírósághoz fordul és ha szükséges a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára (EJEB) is elviszik az ügyet „a Hírklikk sajtószabadsághoz fűződő jogainak megsértése, a Kúria abszurd határozata miatt”.