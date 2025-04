Kemény szavak Varga Mihály jegybankelnöktől

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Nagyvállalati Klubjának ülésén beszélt Varga Mihály nemrégiben kinevezett MNB-elnök. Az MNB oldalára feltöltött összefoglaló szerint Varga Mihály kijelentette, hogy a jegybank új vezetése elkötelezett az árstabilitás elérése és fenntartása mellett, miközben javítja a jegybanki munka hatékonyságát és gyakorlati hasznosulását. A jegybankelnök leszögezte: a Magyar Nemzeti Bank a jövőben az alapvető törvényi feladatok ellátására koncentrál, továbbá a fenntartható gazdasági növekedés támogatása érdekében együttműködik a gazdasági és pénzügyi piaci szereplőkkel.

Varga Mihály felhívta rá a figyelmet: az orosz–ukrán háború elhúzódása, a vámháború, a német gazdaság stagnálása befolyásolják a magyar gazdaság kilátásait, ismét növekszik a globális gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság, újra megjelentek a recessziós és inflációs kockázatok. Mint mondta: a jegybank márciusi prognózisában az idei évre 4,5 és 5,1% közötti inflációval és 1,9–2,9 százalékos GDP-növekedéssel számolt, a globális vámháború azonban hatással lehet erre a pályára.

Varga Mihály hangsúlyozta: a körülmények ellenére bizakodásra ad okot, hogy a magyar gazdaság erős alapokkal rendelkezik, amit a tartósan magas, 4,7 millió fő körüli foglalkoztatottság és a belső fogyasztás újbóli növekedése is alátámaszt. Kiemelte: a jegybank azokat a pénzügyi fundamentumokat biztosítja a gazdaságban, amelyekre minden további gazdasági tevékenység épül.

Az MNB új vezetése az alapfeladatok központi szerepének megerősítésére koncentrál, növeli az átláthatóságot és a hatékonyságot, az egyéb tevékenységeket pedig racionalizálja. A jegybankelnök emlékeztetett rá: az elmúlt időszakban két olyan együttműködés is indult, amelyek növelik a jegybanki tevékenység hatásosságát. Egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött hatpontos megállapodás keretében a két intézmény a gazdasági folyamatok közös elemzésével is támogatja a magyar gazdaság fenntartható fejlesztését és az elméleti tudás gyakorlati hasznosulását. A bankszektorral kötött egyezménynek köszönhetően pedig egyszerűbbé, átláthatóbbá, olcsóbbá válnak a banki költségek. Az ötpontos megállapodás erősíti a banki ügyfelek tájékoztatását, csökkenti egyes lakossági pénzügyi szolgáltatások díját és ezen keresztül közvetetten inflációcsökkentő hatással is bír.