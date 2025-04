Súlyos válaszcsapást mért Kína Trump vámjaira, pánikolnak a piacok, esik a BUX is

A védővám megemelésével párhuzamosan a kínai jegybank arra „kérte” az állami bankokat, hogy csökkentsék a dollárvásárlásaikat arra reagálva, hogy az Egyesült Államok éjféltől 104 százalékra emelte a Kínából származó importtermékekre vonatkozó vámkulcsot. A jelek szerint tehát Kína beváltotta a fenyegetését, és tényleg kemény válaszcsapást eszközölt.

A kínai termékekre vonatkozó 104 százalékos amerikai importvámhoz úgy jutottunk el, hogy az alap 20 százalékos vámot további 34 százalékponttal megemelte Donald Trump amerikai elnök, és mivel az erre reagáló 54 százalékos kínai vámot nem volt hajlandó visszavonni máig Peking, ezért Trump a fenyegetésével összhangban további 50 százalékponttal 104 százalékra emelte a kínai termékekre érvényes vámkulcsot – összegeznek a portfolio.hu-n.

A Reuters szerint a kínai kereskedelmi minisztérium szankciókat is bevezetett. A hivatal 12 amerikai szervezetet felvett az exportellenőrzési listára, 6 amerikai szervezet pedig a „megbízhatatlan szervezetek” listájára került. Az exportellenőrzési listára felvett vállalatok között van az American Photonics és a Novotech. A kettős felhasználású termékek exportja ezekhez a vállalatokhoz tilos lesz. A megbízhatatlan szervezetek listájára felvett vállalatok, köztük a Shield AI és a Sierra Nevada Corporation, nem folytathatnak Kínával import- és exporttevékenységet, valamint nem fektethetnek be az ázsiai országban.

A vámintézkedések bejelentése után újra ütni kezdték a pénz- és tőkepiaci termékeket, mellette zuhan az olaj- és gázár is. Az amerikai határidős indexek, a Dow 1,9 százalékot, az S&P 500 futures 1,6 százalékot, a Nasdaq 1,3 százalékot esett. Az európai tőzsdéket is egyre lejjebb ütik, a DAX már 4 százalékos mínuszban van, a Stoxx 600 4,1 százalékot esett, a CAC-40 3,8 százalékos, a FTSE-100 3,5 százalékos mínuszban áll.

A kínai vámbejelentésre a magyar tőzsde is reagált, a BUX index 800 pontot esett fél óra leforgása alatt, az OTP 2,6, a Telekom 2,3, a Mol 2,4, a Richter pedig 2,2 százalékos mínuszban jár jelenleg napon belül.

Az USA-ban irányadó West Texas Intermediate (WTI) típusú kőolaj árfolyama a tegnapi 60 dollár feletti szintről 56 dollár alá zuhant a bejelentést követően.

Hétfő délután és kedden már némi megnyugvás látszott a piacokon, a befektetők ugyanis abban reménykedtek, hogy az Egyesült Államok enyhíthet a vámokon, de ez a várakozás végül nem igazolódott be, ma életbe léptek a múlt héten bejelentett vámok – beleértve a Kínára vonatkozó 104 százalékos vámot is –, sőt egy újabb szektort, a gyógyszerszektort is jelentős vámmal fenyegette meg tegnap este Trump.