Számlánként félmilliós bünti lehet abból, ha ezt a májusi NAV-értesítést figyelmen kívül hagyja egy vállalkozó

Közel 6 éve van jelen az adózók életében az Online Számla rendszer. Az elmúlt évek változásai nyomán mára szinte valamennyi kimenő számla ilyen adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, értékhatár nélkül. A NAV egyik legújabb stratégiai célkitűzése, hogy az adózók részére maga készítse elő az áfabevallás-tervezetet, és ennek érdekében az adóhatóság egyre nagyobb figyelmet fordít az Online Számla rendszerben jelentett adatok vizsgálatára. Az eÁfa rendszer hatékonyságának javítása érdekében kiemelt hatósági célkitűzés a jelentett adatok minőségének és helyességének előmozdítása.

Ennek jegyében a NAV idén májusban értesítést küldött minden adózónak, akinél több hibás vagy sikertelen adatszolgáltatást tapasztalt. Elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy

a számlák sorszámának egyedinek kell lennie, illetve

a helyes, a számlaképen is látható adatokkal kell jelenteni a számlainformációkat,

a kötelező mezők kitöltésével

– ennek hiányában az Online Számla rendszer elutasítja az adatszolgáltatást.

„Az elmulasztott, vagy hibás adatszolgáltatás mulasztási bírság kiszabásának kockázatával járhat, ami elérheti a számlánkénti 500 ezer forintot is. Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a mulasztási bírság tényleges kockázatot jelent és ki is szabják minden olyan esetben, amikor az adózó a felhívás ellenére sem pótolja, javítja az érintett adatszolgáltatást” – kommentált a témában közleményt kiadó Deloitte adóosztályának partnere, Fábián Dorottya.

Nehézséget jelenthet a számlakibocsátók számára a speciális tranzakciók megfelelő jelentése, például hogy a DRS-díjat megfelelően, külön soron kell jelenteni, vagy akár a göngyöleget tartalmazó számlatételek megfelelő bontás szerinti kell riportálni.

Minden olyan társaságnak, akik kaptak ilyen tárgyú értesítést, indokolt a feltárt hiányosságok részletes vizsgálata és a szükséges javítások elvégzése, a hiányosságok pótlása – tanácsolják.

„A hibával érintett számlák mennyisége sok esetben jelentős is lehet, ezért arra is fel kell készülni, hogy a hibák javítása manuális eljárással nem, vagy csak nagy időráfordítás árán végezhető el. Érdemes fontolóra venni valamilyen technikai megoldás használatát, például a számlák tömeges technikai érvénytelenítése és újra küldése esetén” – hívja fel a figyelmet az adótanácsadó cég adóosztályának igazgatója, Sík Richárd.

És van még egy rossz hír. Az, hogy az adatszolgáltatási gyakorlat számos olyan hibás elemet is tartalmazhat, amelyek nem képezték tárgyát az adóhatóság tavaszi értesítésének, egy esetleges ellenőrzés azonban feltárhatja ezeket a hibákat is. Ezért mondják a cég szakértői, hogy azon számlakibocsátók számára is érdemes felülvizsgálni a jelenlegi számla-adatszolgáltatási gyakorlatot, akik nem most kaptak értesítést a NAV-tól.