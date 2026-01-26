Mol-terjeszkedés Szerbiában: megállapodtak a vételárról

A Mol 900 millió és 1 milliárd euró közötti áron vásárolja meg a szerb NIS olajvállalat 56,15 százalékos részesedését az orosz Gazpromnyefty-től – jelentette be Aleksandar Vučić szerb elnök.

A Telex azt írja, hogy a szerb pénzügyminiszter, Siniša Mali szerint a Gazprom–Mol szerződés aláírása március 20-ig várható, de az ügylethez szükség lesz több hatósági jóváhagyásra, köztük az amerikai OFAC engedélyére is. A végleges adásvételi szerződést 2026. március 31-ig írhatják alá. A sajtó szerint a Mol később akár tovább is adhatja a kisebbségi részesedést az emírségekbeli ADNOC-nak, miközben Szerbia is növelheti tulajdoni hányadát 5 százalékponttal.

Amerikai szankciók miatt kell eladni

Múlt héten jelentették be, hogy a Mol megveszi az orosz Gazpromnyeft NIS‑ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét. A Mol közölte, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Nefttel, és a tranzakcióval jelentős irányítási jogokat szerezne Szerbia egyetlen olajfinomítójában. A szándéknyilatkozat értelmében az ügylet kiterjed a pancsovai finomítóra, a NIS kiskereskedelmi hálózatára és a teljes upstream portfólióra is.

A tranzakció hátterében az áll, hogy a NIS októberben amerikai szankciók alá került az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként, aminek következtében leállt az Adria‑vezetéken érkező kőolaj szállítása és a pancsovai finomító működése is. Decemberben az OFAC külön engedélyt adott a működés újraindítására, és hozzájárult ahhoz is, hogy a NIS 2026 tavaszáig tárgyalhasson az orosz tulajdonrész eladásáról.

A kőolajszállítás január 13‑án indult újra a JANAF‑vezetéken, először 100 nap leállás után, és folyamatosan növekvő mennyiség érkezik az üzemhez.