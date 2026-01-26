teyana tayloregyik csata a másik után
A párizsi divathét királynője lett Teyana Taylor ebben a teljesen áttetsző csipkés ruhában

Teyana Taylor, az Egyik csata a másik után sztárja ezúttal a párizsi divathéten tűnt fel, hogy a Petit Palais-ban megrendezett Schiaparelli Haute Couture bemutatón részt vegyen.

A színésznő egy áttetsző csipkés ruhában tündökölt:

Az Egyik csata a másik után nemcsak DiCaprio álmát váltja valóra, de úgy tenyerel bele közéleti szorongásainkba, hogy mégsem válik politikai kiáltvánnyá. Forradalmárhumor, idegtépő feszültség, parádés alakítások, és még az autósüldözés műfaját is sikerül megújítani. Kritika.

