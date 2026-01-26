A párizsi divathét királynője lett Teyana Taylor ebben a teljesen áttetsző csipkés ruhában

Kapcsolódó

Az Egyik csata a másik után nemcsak DiCaprio álmát váltja valóra, de úgy tenyerel bele közéleti szorongásainkba, hogy mégsem válik politikai kiáltvánnyá. Forradalmárhumor, idegtépő feszültség, parádés alakítások, és még az autósüldözés műfaját is sikerül megújítani. Kritika.