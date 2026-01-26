Utasok mentették meg egy idős nő életét egy budapesti villamoson

Hétfőn egy budapesti villamoson hirtelen rosszul lett egy körülbelül 75 éves nő, leesett az ülésről és elvesztette az eszméletét – számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala.

Az utasok azonnal a segítségére siettek: értesítették a járművezetőt, mentőt hívtak, majd a mentésirányító útmutatásai alapján felmérték az állapotát, és megállapították, hogy nem lélegzik. Az utasok rögtön megkezdték az újraélesztést, és félautomata defibrillátort is bevetettek, egymást váltva küzdve a nő életéért.

Néhány percen belül esetkocsi érkezett, a mentők átvették az ellátást, és rövid, összehangolt beavatkozás után sikerült visszaállítani a keringést. A helyszíni stabilizálást követően a beteget stabil állapotban szállították kórházba.