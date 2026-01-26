rosszullétéletmentésvillamosbudapest
Utasok mentették meg egy idős nő életét egy budapesti villamoson

villamos
Elek Aladár / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 26. 21:36
Egy 75 év körüli nő lett rosszul egy budapesti villamoson, és az utasok gyors összefogásának köszönhetően sikerült megmenteni az életét.

Hétfőn egy budapesti villamoson hirtelen rosszul lett egy körülbelül 75 éves nő, leesett az ülésről és elvesztette az eszméletét – számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala.

Az utasok azonnal a segítségére siettek: értesítették a járművezetőt, mentőt hívtak, majd a mentésirányító útmutatásai alapján felmérték az állapotát, és megállapították, hogy nem lélegzik. Az utasok rögtön megkezdték az újraélesztést, és félautomata defibrillátort is bevetettek, egymást váltva küzdve a nő életéért.

Néhány percen belül esetkocsi érkezett, a mentők átvették az ellátást, és rövid, összehangolt beavatkozás után sikerült visszaállítani a keringést. A helyszíni stabilizálást követően a beteget stabil állapotban szállították kórházba.

