Szenzációs utolsó negyeddel nyomta le a spanyolokat a női pólóválogatott az Eb-nyitányon

Fontos győzelemmel kezdte szereplését a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 9-7-re nyert a spanyol együttes ellen a hétfői nyitónapon.

Az elmúlt években meglehetősen kedvezőtlen volt a mérleg a spanyolokkal szemben, tavaly viszont alapvetően változott a helyzet.

A magyarok januárban a világkupa-selejtező csoportszakaszában, a görögországi Alexandrúpoliban ötméteresekkel 18-17-re győztek, áprilisban 10-8-ra nyertek a csengtui világkupa-szuperdöntő elődöntőjében, júliusban, a szingapúri világbajnokságon pedig 15-9-re múlták felül őket a fináléért rendezett mérkőzésen.

A 15 fős keretből ezúttal Tiba Panna maradt ki.

Új rendszert próbált ki a kapitány

Cseh Sándor szövetségi kapitány a találkozó előtt arról beszélt, hogy bár fontos ez a mérkőzés, de nem ezen az egyen fog eldőlni, hogyan szerepel a magyar együttes. Ugyanakkor jelezte, hogy új rendszert próbálnak ki, három plusz egy centerrel játszanak. Vagyis a születésnapos Dömsödi, valamint Varró és Aubéli igyekszik a kapu közelében megnehezíteni az ellenfél dolgát, és ha szükséges, Rybanska is bevethető ezen a poszton.

A labdatartó szerkezet meghibásodása miatt kétszer kellett ráúszni. Neszmély remek védésekkel kezdett, ennek is volt köszönhető, hogy a magyarok kerültek előnybe, előbb Leimeter passza után Vályi húzta be közelről a labdát emberelőnyben, majd Keszthelyi lövése is pontos volt. Jól működött a magyar védelem, de aztán a Ferencvárosban játszó Beatriz Ortiz két lövése nyomán is a magyar kapuba került a labda. Mindkétszer közel volt hozzá Neszmély, hogy hárítson, de nem volt szerencséje.

Vezetett már hárommal is az ellenfél

A második negyed elején a spanyolok átvették a vezetést Prats közeli lövésével, majd González is pontosan célzott távolról fórban. Ebben az időszakban lefordulni nem tudott a magyar csapat, felállt védekezésnél pedig nehéz volt megjátszani a centert. Aztán kimaradt egy fór, Cseh Sándor pedig időt kért. A spanyolok ezzel együtt növelték előnyüket, mert elöl nem tudtak élni a lehetőségekkel a magyarok (2-5). Sümegi aztán emberelőnyben gyorsan a kapuba pattintott, de előtte nem végezte el a center a szabaddobást, vagyis érvénytelenítették a gólt.

Szilágyi távoli lövése után azonban nem sokkal később a spanyol kapuba került a labda, amely felső lécről az egyik spanyol játékosra, majd onnan a gólvonal mögé pattant. A nagyszünet előtt pedig Dömsödi fejezett be közelről egy szép akciót (4-5). Pontos passzolgatás lezárásaként Vályi lökete talált utat a kapuba éles szögből, ezzel összejött az egyenlítés a harmadik negyed elején.

Micsoda utolsó negyed!

Ortiz azonban nem sokkal később harmadszor is eredményesen lőtt, majd Ruiz szerezte meg második gólját, miközben a magyar próbálkozások nem voltak veszélyesek (5-7). Az első gólt a magyarok szerezték a negyedik negyedben, Szilágyi fejezett be szépen egy emberelőnyt. Neszmély továbbra is nagyszerűen védett, többször hárított komoly lövést, majd Sümegi szép akciógóllal egyenlített (7-7). Közben a spanyolok legjobbja, Beatriz Ortiz kipontozódott.

Kimaradt lövések után Garda bombázott nagyszerűen fórból távolról, ezzel ismét a magyaroknál volt az előny. Nagyobb tempót diktált ekkor a magyar csapat és hatékonyan védekezett, Garda pedig újabb előnyt váltott gólra. A végére még maradt egy spanyol ötméteres, de abból sem lett gól, Neszmély pedig 15 védéssel zárt. A magyar válogatott kedden a románokkal, csütörtökön pedig a házigazda portugálokkal játszik.

A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – erősen valószínűsíthető továbbjutása esetén – a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.