„Számomra ma a csapat volt az MVP” – a vesztenivaló nélkül játszó spanyolok elkapták a kézi-Eb címvédőjét

Spanyolország nagy meglepetésre 36-32-re legyőzte a címvédő Franciaországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, hétfőn Herningben.

A spanyolok a legutóbbi három mérkőzésüket elveszítették, ilyen korábban még soha nem fordult elő velük az Eb-ken,

ráadásul már nem volt esélyük arra, hogy odaérjenek a csoportban az elődöntőt jelentő első két hely valamelyikére.

Ezúttal 8-7-es hátrányt követően Ian Barrufet vezérletével 14-9-re elhúztak, és bár 23-16 után a franciák 26-25-re visszazárkóztak, egy újabb 3-0-s sorozattal a spanyol válogatott eldöntötte a meccset.

A szegedi örülhet, a veszprémiek nem

Barrufet tíz góllal járult hozzá a sikerhez, a Szeged jobbátlövője, Imanol Garciandía kétszer talált be. A bajnoki címvédő Veszprém francia játékosai közül Yanis Lenne egy, Hugo Descat öt találattal zárt.

A két csapat a 2014-es Eb-n az elődöntőt játszotta Herningben, és akkor a franciák nyertek 30-27-re, majd a döntőt is behúzták a dánok ellen. A spanyolok kapitánya, Jordi Ribera most úgy fogalmazott, nagyon büszke a játékosokra, és az első félidő minden szempontból tökéletes volt.

A francia kapitány szerint nem állt készen a csapat a küzdelemre

„Együtt, egységes csapatként küzdöttünk. Nem emelnék ki senkit, számomra ma a csapat volt az MVP” – nyilatkozta a győztes hadvezér.

A franciákat irányító Guillaume Gille viszont érthető módon frusztrált és csalódott volt.

„A mérkőzés előtt figyelmeztettük a játékosokat: ez egy olyan találkozó, amit a saját komfortzónánkon belül kellene lehoznunk. Tudtuk, hogy a spanyoloknak nincs veszítenivalójuk, és taktikailag új dolgokkal fognak kísérletezni – pontosan ez is történt.

Úgy érzem, szakmai stábként nem tudtuk a játékosokat eléggé tűzben tartani, ők pedig egyénileg nem álltak készen a küzdelemre.

Négy meccs után a spanyoloknak két, a spanyoloknak négy pontjuk van.