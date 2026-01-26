Lázár János: A Tisza szavazók mozgósítottsága 95 százalék a kutatások szerint, a fideszeseké 70 valahány százalék

Orbán Viktornak van számos erénye, adott esetben hibái is, de mindig kiállt Magyarországért, azokért is, akik rá szavaztak, és azokért is, akik nem rá adták a voksukat, mondta Lázár János hétfőn este a siófoki Lázárinfón, ami sorrendben a 35. volt.

Az Index tudósítása szerint a közlekedési és építési miniszter arról beszélt, a Fidesz az a politikai közösség, akik a világ urainak, nagytőkés vállalatoknak, az IMF-nek, Brüsszelnek nemet tudtak mondani, de „aki a Shellnek dolgozott soha nem fog nemet mondani az energetikai nagytőkének, aki az Erstének dolgozott nem fog nemet mondani a bankoknak, aki Brüsszel kegyeiből él, mint Magyar Péter, sose fog nemet mondani Brüsszelnek és az ukránoknak”.

Elismételte, hogy ez egy félkész ország, rengeteg tennivaló van, de rengeteg eredményük is. A miniszter szerint olyan helyzetben, amiben a világ van, 16 év kormányzati tapasztalat nem hátrány, hanem előny.

Nagy baj volna, ha amatőröket, zöldfülűeket, brüsszeli ügynököket ültetnénk a kormányhoz

– fogalmazott.

Történelmi korszakban vagyunk szerinte, mondván „az amerikaiak elvittek egy elnököt a feleségével együtt, miközben egy „jégdarabra” azt mondják, hogy elveszik, mert szükségük van rá, ezzel párhuzamosan Magyarország szomszédjában folyamatosan halnak meg az emberek. Kit érdekel ilyen helyzetben az, hogy a Fidesznek vagy néhány fideszesnek milyen baromsága volt az elmúlt 16 évben, ha a biztonság a kérdés.”

Az ukrajnai háborúról szólva azt mondta, ott ült Putyinnál Orbán Viktorral, és „az az ember világosan megmondta, sose fognak Ukrajnáról lemondani. Ha most béke lesz, akkor is ez lesz az álláspontjuk. A következő tíz esztendőben Európa keleti határán az oroszok folyamatosan akarnak majd valamit. Lesz szünet, de a cél nem fog változni, és egy atomhatalom, mint Oroszország nem veszít háborút.”

Lázár János a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban leszögezte: „nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. Nem az érdekel, hogy most vezet-e a Fidesz, az érdekel, hogy a választások napján vezessen, az összes többi érdektelen”.

Hallom, mondják, hogy el kell venni Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát. És másnap mi lesz? A következő havi nyugdíjat miből fizetik ki? Lehet nagyokat böffenteni, de másnap mi fog történni? Hova vezet ez? Elfogadom, ha valakinek az a véleménye, hogy minden rossz, de nem szeretem, ha valaki azt mondja, hogy minden szar, mert negligálja sok-sok ember közös munkáját, ami ebben a közös eredményben benne van. Meg kell mondani, ha nem így, akkor hogy. Arra válaszoljanak a tiszások, hogy ők hogyan fognak nemet mondani Brüsszelnek, ha ők lesznek mennyi lesz a siófokiak személyi jövedelemadója, mi lesz a 13., 14. havi nyugdíjjal, mennyiért adná a gázt a Tisza

– fogalmazott.

A választást nem tartja lefutottnak, nagy versenynek tekint rá, de egy adatot kiemelt.

A Tisza szavazók mozgósítottsága 95 százalék a kutatások szerint, a fideszeseké 70 valahány százalék. Normális ember még nem foglalkozik a választásokkal, dolgozik, tanul, előtte két héttel megnézi, hogy mi itt a helyzet

– jelentette ki.