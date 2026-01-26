Kigyulladt mozdony és gázolás nehezíti a vonatközlekedést Nyugat-Magyarország felé

Elgázolt egy embert a Veszprémből Budapestre tartó Bakony IC Velencefürdőnél, ezért hétfő este, ezért a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalon baleseti helyszínelés miatt Kápolnásnyék és Gárdony között csak egy vágány volt járható.

A Mávinform tájékoztatása szerint késésekre és kimaradó járatokra kell számítani, valamint egyes vonatok módosított útvonalon vagy csak részben közlekednek

Közben a győri fővonalon is nagy fennakadások vannak, mert Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat mozdonya; Tatabánya és Tata között áll a forgalom, Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok járnak.