Kigyulladt mozdony és gázolás nehezíti a vonatközlekedést Nyugat-Magyarország felé

2026. 01. 26. 20:36
Vértesszőlősnél és Velencefürdőnél történtek a balesetek.

Elgázolt egy embert a Veszprémből Budapestre tartó Bakony IC Velencefürdőnél, ezért hétfő este, ezért a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalon baleseti helyszínelés miatt Kápolnásnyék és Gárdony között csak egy vágány volt járható.

A Mávinform tájékoztatása szerint késésekre és kimaradó járatokra kell számítani, valamint egyes vonatok módosított útvonalon vagy csak részben közlekednek

Közben a győri fővonalon is nagy fennakadások vannak, mert Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat mozdonya; Tatabánya és Tata között áll a forgalom, Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok járnak.

