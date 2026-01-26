Hajdú Péter: Sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, fideszes vagy, mint hogy nem

Hajdú Péter a hétvégén a Mandiner stúdiójában vendégeskedett, ahol egyebek mellett Magyar Péterről is kifejtette a véleményét. Szabó Zsófi érdeklődésére úgy fogalmazott, szerinte a Tisza Párt elnöke csak egy nyeretlen kétéves, aki nem tudná kezelni az olyan fekete öves politikusokat, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.

Egészen más a helyzet, mint négy, nyolc, tizenkettő vagy tizenhat évvel ezelőtt. Ha megnézzük a világpolitikai helyzetet, akkor nem vagyunk messze egy világháborútól. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki fog győzni, és én mindig azt mondom, hogy nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz

– jelentette ki a műsorvezető, aki arra is kitért, hogy korábbi, leginkább közélettel foglalkozó videói alatt hányan akadtak ki a véleményén.

Szerinte azt kellene megérteni, hogy most mindent felülír a béke

Nemrég néztem meg a legutóbbi videóm, ami kicsit ilyen politikai hangvételű volt, és 700 ezer elérése volt. 19 ezer like, de 300-an meg akarnak ölni. Nagyon durva, hogy milyen érzelmeket és indulatokat tud generálni a politika. Csak azt kellene megérteni, hogy most mindent felülír a béke.

Hozzátette: véleménye szerint azért van ennyi utálatos ember a médiában, mert most a „nyeretlen kétéves és a rajongótábora is elhiszi”.

Akik ebben a táborban vannak, azok azt hiszik, hogy most ők jönnek, és aki ez ellen bármit tesz, az dögöljön meg. Teljesen mindegy, hogy Szabó Zsófinak hívják, vagy Kocsis Máténak, Hajdú Péternek vagy Gulyás Gergelynek. Sajnos itt tartunk, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, hogy fideszes vagy, mint hogy nem

– mondta Hajdú, aki bár sosem titkolta politikai hovatartozását, azt ennyire nyíltan eddig még nem jelentette ki, hogy Orbán Viktort támogatja.

Korábban Medgyessy Péter miatt tettem egy kis kitérőt, de igaz, hogy nem politizáltam ennyit. Viszont a legelső videóm akkorát ment a közösségi oldalakon, és olyanokat kaptam érte, hogy akkor azt mondtam, hogy tessék: itt van.

Összetűzésbe keveredett Hadházyval

A műsorvezetőről legutóbb decemberben cikkeztünk, ekkor Hadházy Ákossal akadt konfliktusuk. Nézeteltérésük onnan indult, hogy Hadházy a Facebookon leplezte le a Mészáros-csoport karácsonyi partijának meglepetésfellépőjét, és Lölő szolgáinak nevezte az ott dolgozókat, amiért Hajdú Péter szerint bocsánatot kellett volna kérnie. Ezt követően némi üzengetés vette kezdetét a műsorvezető és a független képviselő között.