„A magyarokat valamiért nagyon érdekli, hogy néz ki a levegő mínusz 35 fokban” – nem a hideget volt a legnehezebb megszokni Yukonban

Aranyos
– válaszolja mosolyogva Lendvai Renáta Yukonból arra a kérdésemre, hogy látja-e, mekkora felfordulást okoz a Magyarországon az utóbbi hetekben leesett hómennyiség és a szokatlan hideg, de hozzáteszi: még mikor idehaza élt, akkor sem volt rendes tél Magyarországon, úgyhogy teljesen megérti, hogy most ez furcsa mindenkinek.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül,
hogyan került Reni és Gábor Yukonba,
miért a saját nappalijukban házasodtak össze,
honnan lett magyar kutyájuk,
hogy reagált a település a már yukoni mértékkel is durva időjárásra,
és hogy mi az, amit még a borzasztó hidegnél is nehezebb volt megszokni Yukonban.
