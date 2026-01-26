„A magyarokat valamiért nagyon érdekli, hogy néz ki a levegő mínusz 35 fokban” – nem a hideget volt a legnehezebb megszokni Yukonban

Miért nem érdemes kirakni hűlni a forró tésztát mínusz harmincöt fokban? Hány fok alatt fázik igazán egy kutya tappancsa? És hogyan temetkeznek ott, ahol fagyott a föld? Lendvai Renáta ezeket a kérdéseket válaszolja meg Élet a Yukonban című blogján, kanadai kalandjait már 92 ezren követik. Nekünk mesélt Yukon egyetlen mudijáról, Szotyiról is, valamint a Yukonba is elérő magyar kommentkultúráról, és arról is, miért a nappaliban házasodtak össze férjével.

Aranyos – válaszolja mosolyogva Lendvai Renáta Yukonból arra a kérdésemre, hogy látja-e, mekkora felfordulást okoz a Magyarországon az utóbbi hetekben leesett hómennyiség és a szokatlan hideg, de hozzáteszi: még mikor idehaza élt, akkor sem volt rendes tél Magyarországon, úgyhogy teljesen megérti, hogy most ez furcsa mindenkinek. A cikk tartalmából Cikkünkből kiderül, hogyan került Reni és Gábor Yukonba,

miért a saját nappalijukban házasodtak össze,

honnan lett magyar kutyájuk,

hogy reagált a település a már yukoni mértékkel is durva időjárásra,

és hogy mi az, amit még a borzasztó hidegnél is nehezebb volt megszokni Yukonban.