Török Gábor: Megmagyarázhatatlanok a mostani különbségek a kutatásokban

Török Gábort egyre többen kérdezik, hogy kinek van igaza, amikor a kormánytól független intézetek több mint egy éve folyamatosan jelentős előnyt mérnek a Tiszának, a kormánypártiak pedig továbbra is – ennél csak valamivel kisebb – Fidesz-vezetésről tájékoztatnak.

Az elemző a Facebookon arról írt, szerinte érdemes megnézni, hogy négy évvel ezelőtt mit mutattak a számok, ehhez a Wikipédia oldalának gyűjtését vette alapul a 2022-es februári adatközlésekről.

Ellentétben azzal, amit erről gyakran hallani: az adatok szépen mutatják, hogy négy évvel ezelőtt egyáltalán nem volt tapasztalható a mostanihoz hasonló ordító különbség a kutatásokban. Egyedül a Publicus mutatta az akkori ellenzék minimális vezetését, de még az ő számaik sem lógtak ki jelentősen, a többiek pedig egymáshoz nagyon hasonló adatokat közöltek

– fogalmazott.

Nem tartja lehetetlennek, hogy valamennyit mindenki téved

Török Gábor szerint „sokféle kérdés és kétség merülhet fel a mostani adatközlések hitelességével kapcsolatban, de az biztos (és ebben legalább mindkét adatközlői oldal egyetért), hogy – szemben a négy évvel ezelőtti helyzettel – most a különbségek kutatási alapon megmagyarázhatatlanok.”

Minden ellenkező híreszteléssel szemben én továbbra sem tudom, hogy ki téved, és még azt sem tartom lehetetlennek, hogy valamennyit mindenki. Azt azonban érdemes leszögezni: ha elfogadjuk azokat a számokat, amiket a kormány adatközlői mutatnak, akkor egyben azt állítjuk, hogy a Fidesz ma ugyanúgy áll (ugyanannyira támogatott), mint 4 évvel korábban. Mint a mellékelt számsorokból látjuk, a kormánypártot 2022 februárjában 46-54 százalék közé mérte mindenki (belföldön végül 52 százalékot kaptak az áprilisi választáson) – ez pontosan az a tartomány, amit a különböző kormánypárti intézetek ma mondanak – szemben a kormánytól függetlenek 40 százalék körüli (gyakrabban alatti) eredményeivel

– sorolta.

Kivételes politikai teljesítmény lenne ez a Fidesztől

„Tudjuk, hogy ez a 4 év a 2010 utáni időszak politikailag legnehezebb időszaka volt a Fidesznek. Időnként még vezető kormánypárti politikusok is utalnak erre, elismerve, hogy új helyzet van. Gazdasági nehézségek, politikai botrányok, egy új ellenzéki párt kiemelkedése. Ha igazuk van azoknak az adatközlőknek, akik ma ugyanazt látják a párt kapcsán, mint 2022-ben, akkor ez olyan kivételes politikai teljesítmény lenne, amely mindenképpen komoly magyarázatot igényel” – folytatta, megjegyezve, hogy akár így lesz, akár másképp, „ezt a feladatot (értsd: a miértek megválaszolását) csak a választási eredmények ismeretében tudjuk majd elvégezni.”

Török Gábor Lázár János bocsánatkérést is elemezte a napokban

Török a miniszter cigányozásával kapcsolatban arról írt, a politikus előtérbe tolása új veszélyeket is jelent.

Azt pedig itt fejtette ki, hogy miért nem vesz részt egyébként vitákban.