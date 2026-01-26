Istenes László munkát kapott az MTK-nál

Örömmel jelentjük be, hogy az MTK Budapest vezetése megállapodást kötött Istenes Lászlóval, aki a jövőben kommunikációs tanácsadóként segíti klubunkat

– írja az MTK hivatalos közösségi oldalán. Közleményében a klub hozzáteszi, az ismert tévés feladata az egyesület stratégiai kommunikációjának fejlesztése lesz, miközben modernizálja az egyesületi kommunikációt, de a klub külső megjelenésének frissítéséért és a médiakapcsolatok erősítéséért is felel innentől.

Istenes továbbra is marad a TV2-nél, és a Mokka műsorvezetőjeként láthatjuk.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nem ismeretlen neki a foci világa

A Puskás Akadémia csapatánál 2021-ben vállalt munkát kommunikációs igazgatóként Istenes. Onnan 2025 januárjában távozott.

Valamivel több, mint négy év volt, aminek minden pillanatáért hálás vagyok

– köszönt el akkor.