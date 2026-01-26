mtkistenes lászló
Élet-Stílus

Istenes László munkát kapott az MTK-nál

TV2
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 26. 19:29
TV2

Örömmel jelentjük be, hogy az MTK Budapest vezetése megállapodást kötött Istenes Lászlóval, aki a jövőben kommunikációs tanácsadóként segíti klubunkat

– írja az MTK hivatalos közösségi oldalán. Közleményében a klub hozzáteszi, az ismert tévés feladata az egyesület stratégiai kommunikációjának fejlesztése lesz, miközben modernizálja az egyesületi kommunikációt, de a klub külső megjelenésének frissítéséért és a médiakapcsolatok erősítéséért is felel innentől.

Istenes továbbra is marad a TV2-nél, és a Mokka műsorvezetőjeként láthatjuk.

Nem ismeretlen neki a foci világa

A Puskás Akadémia csapatánál 2021-ben vállalt munkát kommunikációs igazgatóként Istenes. Onnan 2025 januárjában távozott.

Valamivel több, mint négy év volt, aminek minden pillanatáért hálás vagyok

– köszönt el akkor.

Kapcsolódó
Már nem Istenes László a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója
A TV2 műsorvezetője távozik a csapattól.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Elképesztőnek tartom, hogy egy beteg simán kisétálhat éjszaka az intenzívről” – megszólalt a Szent Imre Kórház udvarán holtan talált mérnök fia
Hegedűs Zsolt a Szent Imre Kórházban történt tragédiáról: Olyan irányba kell elmozdulnunk, ahol a cél elsődlegesen nem bűnbakkeresés
Hajdú Péter: Sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, fideszes vagy, mint hogy nem
Jákli Mónika vőlegénye: Közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna
Orbán Viktor
Orbán: A külügy bekéreti az ukrán nagykövetet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik