Istenes László munkát kapott az MTK-nál

Örömmel jelentjük be, hogy az MTK Budapest vezetése megállapodást kötött Istenes Lászlóval, aki a jövőben kommunikációs tanácsadóként segíti klubunkat
– írja az MTK hivatalos közösségi oldalán. Közleményében a klub hozzáteszi, az ismert tévés feladata az egyesület stratégiai kommunikációjának fejlesztése lesz, miközben modernizálja az egyesületi kommunikációt, de a klub külső megjelenésének frissítéséért és a médiakapcsolatok erősítéséért is felel innentől.
Istenes továbbra is marad a TV2-nél, és a Mokka műsorvezetőjeként láthatjuk.
Nem ismeretlen neki a foci világa
A Puskás Akadémia csapatánál 2021-ben vállalt munkát kommunikációs igazgatóként Istenes. Onnan 2025 januárjában távozott.
Valamivel több, mint négy év volt, aminek minden pillanatáért hálás vagyok
– köszönt el akkor.