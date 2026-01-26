Sydney Sweeney felmászott a Hollywood-feliratra, hogy néhány melltartóval feldíszítse – komoly jogi bajba kerülhet

Sydney Sweeney néhány nappal ezelőtt felmászott a Los Angeles-i Hollywood-felirathoz, hogy ráaggasson néhány melltartót egy gerillamarketing keretében, írja a TMZ. Egy produkciós csapat filmezte eközben.

A lap forrásai szerint új fehérneműkollekcióját akarta ezzel népszerűsíteni, aminek Jeff Bezos is befektetője.

Sweeney kapott engedélyt a FilmLA-tól a Hollywood-felirat melletti forgatásra, de nem volt joga megérinteni vagy felmászni magára a feliratot.

A TMZ-hez érkezett egy e-mail a Hollywood Kereskedelmi Kamarától, amely a Hollywood-felirat tulajdonosa. Ők világossá tették, hogy bár a produkciós cégét értesítették, ám a cég előzetes jóváhagyása nélkül nem forgathatja le és nem is használhatja fel a videót engedély nélkül Sweeney és a csapata.

Az, hogy a színésznő felmászott oda és a táblára, majd melltartókkal díszítette fel, akár jogi veszélybe is sodorhatja őt bűncselekmény és/vagy rongálás miatt.

