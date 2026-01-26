hollywood feliratsydney sweeney
Élet-Stílus

Sydney Sweeney felmászott a Hollywood-feliratra, hogy néhány melltartóval feldíszítse – komoly jogi bajba kerülhet

Monica Schipper / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 26. 15:28
Monica Schipper / Getty Images

Sydney Sweeney néhány nappal ezelőtt felmászott a Los Angeles-i Hollywood-felirathoz, hogy ráaggasson néhány melltartót egy gerillamarketing keretében, írja a TMZ. Egy produkciós csapat filmezte eközben.

A lap forrásai szerint új fehérneműkollekcióját akarta ezzel népszerűsíteni, aminek Jeff Bezos is befektetője. 

Sweeney kapott engedélyt a FilmLA-tól a Hollywood-felirat melletti forgatásra, de nem volt joga megérinteni vagy felmászni magára a feliratot.

Kapcsolódó
Rohadó fagerendák hirdették az álomgyár csillogását, most a Super Bowl-győzelmet ünnepli a Hollywood-felirat
Hirdetőtáblaként indult, Hugh Hefner Hollywood Eiffel-tornyának nevezte, mégis a gerillaakciók miatt kapja a legtöbb hírverést Los Angeles leggyakrabban fotózott látványossága.

A TMZ-hez érkezett egy e-mail a Hollywood Kereskedelmi Kamarától, amely a Hollywood-felirat tulajdonosa. Ők világossá tették, hogy bár a produkciós cégét értesítették, ám a cég előzetes jóváhagyása nélkül nem forgathatja le és nem is használhatja fel a videót engedély nélkül Sweeney és a csapata.

Az, hogy a színésznő felmászott oda és a táblára, majd melltartókkal díszítette fel, akár jogi veszélybe is sodorhatja őt bűncselekmény és/vagy rongálás miatt.

5 fotó

Legutóbbi filmjéről itt olvasható a kritikánk:

Kapcsolódó
Sydney Sweeney-t szobalánynak veszik fel, bosszúálló amazon lesz belőle
Felnőttfilm és nyálas romkom is indulhatna úgy, hogy egy mélyen dekoltált szép szőke lányt felvesznek gazdagékhoz, ahol a mindenki által vonzó szentnek tartott apuka szemet vet rá – Paul Feig filmjében ebből pszichothriller lett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meggyilkolta az élettársát egy férfi, majd bement a rendőrségre
Elővette a nemi szervét a villamoson, majd odatolta egy nő kezéhez
„Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű” – Orbán Anita üzent Szijjártó Péternek
Megszólalt a romaügyi államtitkár Lázár János „cigányozós” beszédéről
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik