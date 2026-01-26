A politikai felvilágosodást tartja a Tisza Párt talán legnagyobb hatásának Kovách Imre, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, aki szerint az a lényeges változás a korábbi évekkel szemben, hogy korábban a politika a Fidesz szándékai szerint nem elsősorban a mindennapok problémáiról, hanem ideológiai kérdésekről és az identitásról szólt, az ellenzék ezért nem is tudta őket megszorongatni.

A Tisza feltűnése változtatott ezen, ennek következtében nagy tömegek jöttek rá, hogy nem csupán az egyéni tapasztalatuk az, amit a közlekedés, az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás zavaraiban, az alacsony jövedelmük miatt tapasztalnak, hanem általános és az egész társadalomra rendszerszerűen érvényes

– fejtette ki a társadalomtudós a HVG-nek adott interjújában.

Szerinte már a fideszes osztogatás sem működik vidéken.

„Aki ismeri a vidéket, tudja, hogy az idegenekkel folytatott legtöbb beszélgetés a kertkapuban zajlik: nem szívesen engedik be a lakásba, az intim életterükbe az idegeneket. Így vannak az állammal is. Márpedig a Fidesz a családtámogatásokkal megmondja például, hogy összeházasodjanak-e, hány gyerekük legyen és mikor, a lakástámogatások hosszabb adósi elkötelezettséggel együtt használhatók fel – ezt egyre kevesebben viselik jól. A mért adatok alapján az is látszik, hogy a társadalom számára fontos a saját és a lakótelepülésük autonómiája. Nem a „szabadság” fogalmat használom, mert azzal nem tudnak mit kezdeni, de azt igénylik, hogy a saját ügyeikről és környezetükről maguk dönthessenek. Az ön által vázolt mentalitás részben a kádári világból ered. Csakhogy ez a kádári kisemberre felépített fideszes modell válságban van, és nem csak gazdaságilag” – mondta a lapnak. Levezetése szerint a belépő új generációkban már egyre kevésbé vannak meg ezek a reflexek, egyre kevésbé tűrik el, hogy az állam vagy bárki beleszóljon az életükbe, abba, hogy miről mit gondoljanak, hogy éljenek, és nem akarnak elköteleződni sem. Kovách szerint ez talán a fő oka a fiatalok elvesztésének.

A kutatásaik szerint a kisvállalkozók minden más foglalkozáscsoportnál magasabb arányban támogatják a Tiszát, akik a kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt fontosak.

Kovách szerint kérdéses, hogy mi a helyi vezetők és véleményvezérek válasza a jelen politika folyamataira, akiknek a választási mobilizációban volt fontos szerepük. Szerinte nyílt lázadás nem várható, inkább „eloldalgás”.

„Nagyon nehezen mérhető, hogy a lokális társadalmat szervezők mennyire távolodtak el a kormánypártoktól. Lehet, hogy nem merik elmondani a véleményüket, de lehet, hogy valóban bizonytalanok, hiszen nehéz megváltoztatni az eddigi politikai kötődéseiket. Nyílt lázadás nem várható tőlük, inkább kivárnak, s igyekeznek a győzteshez állni. Az biztos, hogy nem fordulnak szembe látványosan a Fidesszel, inkább jó magyar szokás szerint »eloldalognak« mellőle. Kérdés, hogy a Fidesznek az utolsó pillanatban sikerül-e rábírni őket, hogy vegyenek részt a választási mozgósításban, és hogy ezért mindent megtesznek-e majd” – mondta Kovách Imre.