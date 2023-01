Telex: 15 500 forintos tb-tartozás miatt követeli vissza az államkincstár a 2,5 millió forintos nagycsaládos autótámogatást

Az állam pár tízezres köztartozások miatt elkezdte visszakérni a 2,5 millió forintos nagycsaládos autótámogatást – írja a Telex. A portál egyik olvasója nemrég a Magyar Államkincstártól (MÁK) kapott egy levelet, melyben felszólították, hogy 15 napon belül fizesse vissza a több mint másfél évvel korábban, négy gyereke után, nagycsaládosként kapott autóvásárlási támogatás teljes összegét és kamatait, vagyis több mint 2,5 millió forintot. Az indoklás szerint egy ellenőrzésen megállapították, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor Péternek köztartozása volt. A feltételek közt szerepelt a tartozásmentesség, és mint írják, a kérelem benyújtásával Péter büntetőjogi felelősséget vállalt arra, hogy az abban szereplő információk valósak. A Telex olvasója viszont állítja: a tavaly októberi levél kézhezvételéig semmilyen elmaradásról nem tudott, és ezért nyilatkozott úgy a kérelme benyújtásakor, hogy nincs köztartozása, tehát megfelel ennek a feltételnek is.

Az olvasót nemrég a NAV úgy tájékoztatta, hogy az államkincstárnak benyújtott nyilatkozat időpontjában valóban volt egy 52 ezer forintos személyijövedelemadó-tartozása, ráadásul ezt 2019 májusában kellett volna befizetnie, de Péter ezt csak 2022. november 7-én tette meg, ahogy a 11 ezer forint késedelmi kamatot is befizette ekkor a NAV-nak. Egy 50 ezer forintos kisadózó vállalkozói tartozása is volt, amit csak 2021 augusztusában rendezett, a támogatási kérelmet pedig éppen akkor bírálták el, amikor még ketyegett ez a tartozás is.

Most már az államkincstár ellenőrzi a nagycsaládos autóvásárlók adótartozásait, mielőtt nekik ítéli a pénzt. Szükség esetén felszólítja őket, hogy rendezzék köztartozásukat 14 napon belül, mert csak így válnak jogosulttá az állami autóvásárlási segítségre. Ez azonban nem volt mindig így.

Az ellenőrzésre vonatkozó kormányrendelet-módosítás 2021. szeptember 29-én lépett hatályba. Így

most azok a három- vagy többgyerekes autóvásárlók kerültek bajba, akik Péterhez hasonlóan a szabályváltozás előtt, vagyis a támogatási rendszer két és fél éves működésének első felében nyújtották be a kérelmüket, és nem akkor, amikor a jogalkotó észbe kapott, és kiadta a feladatot az államkincstárnak, hogy maga ellenőrizze a köztartozásokat

– írja cikkében a Telex.

A portál egy másik olvasó hasonló történetét is bemutatta. Edina 2016-ban és 2017-ben, több részletben felhalmozott 15 500 forint egészségügyi hozzájárulási hátralékot, amit egy, az Ügyfélkapujára érkezett felszólítás után, 2020-ban befizetett. Ennek ellenére most tőle is visszakövetel az államkincstár valamivel több mint 2,5 millió forintot arra hivatkozva, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor, 2019 októberében még volt tartozása az államnak. Edina szintén azt állítja, hogy a kérelem leadásakor nem tudott a tartozásról, és esze ágában sem volt kijátszani a szabályokat.

A Telex a visszafizetésekkel kapcsolatos kérdéseit elküldte az államkincstárnak, de egyelőre nem kaptak választ.