Így változtak a hitelek és támogatások 2023-tól

2023 elejétől jelentős változások történtek a hitelekben és az állami támogatásokban. A Bank360.hu összeszedte a legfontosabbakat: nőtt a thm plafon, megszűnt a hitelmoratórium, és már három kamatstop is érvényes június végéig.

2023. január elsejétől 29,9 százalékról 37 százalékra emelkedett a személyi kölcsönöknél a maximális teljes hiteldíjmutató (thm). Az áruhitelek, folyószámlahitelek és hitelkártyák esetén az 52 százalékot is elérheti a thm az új plafonérték szerint, szemben a 2022 végéig érvényes 44,9 százalékkal. Ezek a maximumok a jegybanki alapkamathoz vannak kötve, és 2023. június 30-ig lesznek érvényesek.

Még legalább fél évig, június 30-ig megmarad a kamatstop, ami a meglévő, változó kamatozású jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek drágulását akadályozza meg egy szint felett. A 2022 januárjától bevezetett kamatplafon a változó kamatozású, referenciakamathoz kötött lakossági jelzáloghitelekre vonatkozik, 2022. november óta pedig a 3, 4, és 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott lakáshitelekre is kiterjesztették.

Egyelőre június 30-ig él a kis- és középvállalkozások hiteleire meghirdetett kamatstop is. Január elsejétől a szabad felhasználású diákhiteleknél is hatályba lép az új kamatstop, ami 4,99 százalékos sapkát húz az ilyen kölcsönökre.

Lejárt a hitelmoratórium, 2023-tól mindenkinek törleszteni kell a kölcsönét

2023. január 1-től megszűnt a 2020. márciusban bevezetett törlesztési moratórium. Mostantól tehát azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is újra el kell kezdeniük a törlesztést, akik mindeddig igénybe vették a felfüggesztés lehetőségét.

A hitelmoratórium alatt felhalmozott költségek miatt nem növekedhet az adósok törlesztőrészlete, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezt nem kell kifizetniük. Ez a futamidő meghosszabbításával történik, a többletköltségek kifizetéséhez szükséges idővel nő a törlesztési idő.

A hitelmoratóriumos adósok ugyanakkor ettől függetlenül tapasztalhatnak majd törlesztőrészlet-emelkedést. Ha ugyanis a moratórium alatt a hitelüknek volt kamatfordulója, akkor a kamatstop által megengedett mértékig megnőhet a hitelük kamata, és ebből fakadóan a havi részletük összege is.

Az általános törlesztési moratórium 2021. október végéig tartott, 2021. novembertől pedig már csak a nyugdíjasok, a gyermeket váró és nevelő adósok, a közfoglalkoztatottak, illetve azok kérhették a törlesztés felfüggesztését, akiknek a járvány hatására csökkent a jövedelmük. (Továbbra is él ugyanakkor egészen 2023. december 31-ig az aszálykárosult agrártermelők számára 2022 őszén meghirdetett hitelmoratórium.)

Ezek a kedvezményes hitelek mentek és maradtak 2023-tól

A 2022 utolsó napjaiban hozott kormányrendelet szerint a babváró hitel és a falusi csok még két évig maradnak, egészen 2024. december 31-ig, egyelőre a feltételek módosítása nélkül. A babaváró hitel így továbbra is legalább egy gyermek vállalása esetén 10 millió forint kamatmentes kölcsönt jelent. Több gyermek vállalásával pedig a hiteltartozás egy részét vagy akár a teljes egészét is átvállalja az állam, így ebben az esetben a kölcsön támogatássá válik.

Továbbra is igénybe lehet venni a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) és a hozzá kapcsolódó hitelt, azonban ez nem is volt veszélyben, hiszen nem volt az igénylésének határideje. A speciális változata, a falusi csok azonban lejárt volna 2022 végén, de ezt is meghosszabbította a kormány 2024 végéig.

A falusi CSOK-kal továbbra is kistelepüléseken lehet legfeljebb 10 millió forint állami támogatáshoz és kedvezményes kölcsönhöz jutni ingatlanvásárlás és bővítés, -korszerűsítés esetén. A falusi csokra meghatározott települések listája 2022-hoz képest valamelyest rövidebb lett, 2023-ban 2630 faluban lehet igénybe venni a támogatást.

A nagycsaládos autóvásárlási kedvezmény és alapesetben az otthonfelújítási támogatás januártól már nem igényelhető. Utóbbinál kisebb engedményt adott a kormány: speciális esetekben lehetővé tette a támogatás igénylését 2023. március 31-ig.

Az engedmények méltányossági okból a gyermekvállalás körülményeire való tekintettel, valamint napkollektor, napelemes rendszer telepítésénél érvényesíthetők. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye esetén annyi a változás, hogy aki igényelte a támogatási összeget 2022. december 31-ig, és meg is kapja ezt, az 2023 végéig vehet vagy lízingelhet autót ennek felhasználásával.