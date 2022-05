Az szja 10 százalékával a szülőket támogatná a Jobbik

A szülőtámogatási járadékra azért lenne szükség, mert a nyugdíjak, szociális ellátások nem tudnak lépést tartani az inflációval.

A Jobbik benyújtotta határozati javaslatát a szülőtámogatási járadékról. Z. Kárpát Dániel szerint annak bevezetése a jelenleg kibontakozó válságban nagyon indokolt, mert a nyugdíjak és szociális ellátások nem tudnak lépést tartani az inflációval.

A kormánynak mielőbb meg kell teremtenie a jogszabályi feltételeit annak, hogy

minden magyar munkavállaló személyi jövedelemadója 10 százalékáról közvetlenül rendelkezhessen szülei számára.

Z. Kárpát szerint a brutális mértékű infláció negatív hatásait tovább tetézi a tudatosan gyengített forint. Ilyen válsághelyzetben különösen fontos a generációk közötti szolidaritás erősítése.

A Jobbik lehetővé tenné minden magyar munkavállalónak, hogy a saját, amúgy is befizetett adójából szüleit, családját is támogassa. Azt javasolja, hogy egy későbbi megállapodás részét képező kulccsal a szülőtámogatás lehetőségét a válság után is tartsák meg.

A családvédő lépés demográfusok köreiben is egyetértésre talált, az a generációk közti szolidaritást egyértelműen erősíti és távolról sem feszíti szét a költségvetés kereteit – indokolta előterjesztését Z. Kárpát Dániel, aki Facebook-oldalán külön is érvelt a családok érdemi támogatása mellett.