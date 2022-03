Már szinte minden ötödik megvásárolt használt lakás CSOK-os lett

A magyarországi lakáspiacnak támaszt nyújtott az utóbbi években a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), amelynek részesedése a használt lakások piacán a 2016-ban elért 11-12 százalékról, 2020-2021-ben 17-19 százalékra nőtt. Idén és jövőre pedig az új lakások piacán kaphat nagyobb hangsúlyt, részben a lakásépítések várható növekedése miatt – közölte az ingatlan.com az MTI-vel.

Az ingatlanhirdetési portál a CSOK piaci szerepét vizsgálta és elemezte, VALAMINT a lakáspiaci kereslet alakulását 2016-ig visszamenőleg. 2016 és 2019 között az egyes években 141-155 ezer használt lakás cserélt gazdát. Ezzel párhuzamosan a használt lakások vásárlására szóló CSOK-os szerződések száma 16-18 ezer között alakult, ezáltal a támogatások aránya 11-12 százalékos volt.

Tavalyelőtt 125 ezer használt lakás kelt el, 2021-ben pedig az ingatlan.com becslése szerint 140 ezer. Ehhez pedig 21 és 27 ezer CSOK-os szerződés párosult, ami 17 és 19 százalékos részesedésnek felel meg.

A közlemény idézte a portál vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót, aki szerint a lakástámogatási rendszer 2016-os bővítésével kapott nagyobb lendületet a legalább három gyermekkel új lakásba költözőknek nyújtott 10 millió forintos támogatással. Az új lakások áfája is 2016-ban lett először ötszázalékos, 2018-ban a kétgyermekesek számára is megnyílt az államilag támogatott lakáshitel lehetősége. Ezt követően 2019-ben elindult a babaváró kölcsön és a falusi CSOK, 2021-től pedig a CSOK-os vevők az illetékmentességen kívül az új lakások áfáját is visszaigényelhették.

Összességében a CSOK keretében a vissza nem térítendő és visszafizetendő támogatások összege 1533 milliárd forintot tett ki 2021 végéig – emelte ki a közleményben az szakértő. Balogh László megjegyezte, a CSOK folyamatos bővítésére azért is volt szükség, mert a támogatások hatását beárazta a piac, így valamelyest a dráguláshoz is hozzájárultak.

Kitért arra is, hogy a fővárosban 2017, 2018 és 2019 januárjában 20-32 százalékkal többen érdeklődtek az eladó új és használt lakások iránt, ezt követően azonban a 2016 eleji szint alatt volt a kereslet. Balogh László SZERINT a fővárosban 2019-ben olyan szintre emelkedtek az árak, ami miatt már kevesebb adásvétel történt, majd 2020-ban a járvány szintén visszafogta a keresletet, amely azóta a 2019-es szint alatt stabilizálódott. Ráadásul a szomszédban zajló háború és a lakáshitelek drágulása miatt jelentős keresletélénkülés idén nem várható Budapesten.