Nem ezt várták a magyar fuvarozók a kormánytól, de a tranzitforgalom nagyját kisöpörheti a kutakról az új tankolási rend

Kellemetlen mellékhatásként egyes járműveknek megoldhatatlan lehet a tankolás.

A csütörtök este rendeletben módosították az üzemanyag-vásárlás szabályait – kitiltotta a nagyobb, 7,5 tonna feletti járművek nagy részét a benzinkutak sima kútoszlopairól, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járműveket azzal, hogy azokat csak nagynyomású kútoszlopon lehet megtankolni, továbbá csak piaci áron, tehát nem ársapkával 480 forintért.

Nézzük, mit is jelent ez a gyakorlatban, megoldja-e a kormány intézkedése a jelenlegi problémákat, illetve generál-e újakat.

Terhet vesznek le a kutakról

A Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, Bujdos Eszter szerint az új tankolási rend arra biztosan megoldás lesz, hogy a tranzit kamionos külföldi teherforgalmat levegyék a benzinkutak normál kútoszlopairól, illetve rákényszerítik ezeket a járműveket, hogy piaci áron tankoljanak. Jellemzően a tranzitútvonalak mentén vannak olyan benzinkutak, ahol kiépítettek nagynyomású kútoszlopokat – ezeknél megoldható, hogy áttereljék a 7,5 tonnánál nagyobb magyar, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járműveket a nagyú kútoszlopokhoz. Kivételt a mezőgazdasági gépek és traktorok jelentenek, melyek továbbra is tankolhatnak a normál kútoszlopoknál 480 forintért.

Nem zárták viszont ki teljesen az üzemanyag-turizmust, hiszen a 3,5 tonna alatti külföldi események továbbra is tankolhatnak benzinkutak normál kútfejeinél, méghozzá ársapkával. Bujdos Eszter a kutaktól kapott visszajelzések alapján azt mondta, hogy ez lehet a számottevő mennyiség, a leginkább a határmenti területeken.

Március 13-án nulla órától él az új tankolási rend, és azt is rögzítették, hogy azt a NAV ellenőrizni fogja. Ha egy benzinkút megsérti a kormányrendeletben foglaltakat, az 6–15 millió forintos bírságot kaphat.Így biztosan igyekeznek majd betartani a kutak az új szabályokat, megszűnhetnek a nagy kamionos sorok.

Kérdőjelek Iparági forrásunk szerint a gyakorlati megvalósítással azért lehetnek gondok. Tegyük fel, beérkezik a kúthoz egy külföldi, 3,5 tonna feletti jármű, beáll a normál kútoszlophoz, lekapja a pisztolyt és már tankol is. Vele mi legyen? Elzavarják? Rendőrt hívjanak rá? Kiszedessék a tankjából, amit tankolt? Hagyják, hogy vigye 480-ért? Biztonsági őr álljon minden kútfejnél, minden kútbejáratnál, minden jármű iratait ellenőrizzék, hogy 3,5 tonnánál kisebb-e vagy nagyobb, ha külföldi? Plakátolják tele a kutat, hogy stop, ne közelítsenek a külföldi, 3,5 tonnánál nagyobb járművek, mert nem tankolhatnak, mivel nincs nagynyomású kútfej? Ha pedig van, akkor hogyan magyarázzák meg az érintett sofőröknek, hogy ugyan ki van írva a 480 forintos ár, de neki a nagyteljesítményű kútnál kell tankolnia jóval drágábban? Hozzátette, idővel talán könnyebb lesz, amint alkalmazkodnak a külföldi teherfuvarozók az új szabályokhoz.

A hazai fuvarozók nem ezt várták

Már egy ideje kínzó készlethiányt tapasztaltak a hazai fuvarozók, épp a megnövekedett a tranzittankolás miatt. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint a csütörtök esti kormánybejelentés óta sincs ebben változás – van, ahol nincs gázolaj, vagy nincs elég, van ahol van, de a kamionok nem kapnak annyit, hogy tele tankolhassanak, mert már szinte minden kúton bevezettek valamilyen korlátozást. Az egyesület kommunikációs menedzsere, Árvay Tivadar lapunknak elmondta, azoknál a – jellemzően legalább 10–20 autós flottával rendelkező – végfelhasználóknál is akadozik már hetek óta az ellátás, amelyeknek van saját kútjuk. Ők egyébként eddig sem az ársapkás gázolajat kapták. És persze voltak, akik kihasználták, hogy eddig a benzinkutakon a kis- és nagynyomású kútfejeknél is ársapkás áron tölthették tele a tankot, azonban nem a benzinkutakon tankoló magyar fuvarozók miatt alakult ki a készlethiány – szögezte le. A probléma abból keletkezett, hogy a külföldi fuvarozók hónapok óta menetrendszerűen csurig tankoltak Magyarországon az olcsó dízelből. Ha az összes magyar fuvarozó a benzinkutakon tankolt volna végig (ami közel sem történt meg), az sem okozott volna ekkora üzemanyaghiányt – jelentette ki.

Az MKFE több alkalommal jelezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM), hogy ez gondot jelent, és kérte, tiltsák be a külföldi haszongépjárművek tankolását, illetve, hogy a magyar fuvarozókat, az összes magyar végfelhasználót is húzzák be az ársapka védelme alá, de hiába. Az új szabályok sem védik meg a magyar fuvarozó vállalkozókat, hiszen ők mostantól csak piaci áron tankolhatnak. A fuvarozók nem értik, hogy miért kevésbé megvédendők ők és más haszongépjárművek üzemeltetői, mint a mezőgazdasági gépek gazdái, akik továbbra is 480 forintért tankolhatnak a benzinkúton.

Ha a kormány célja az volt, hogy a magyar családokat védje meg az ársapkával, akkor már az árstop elrendelésétől, november közepétől tiltani kellett volna a külföldi haszongépjárművek tankolását, a magyarokat pedig be kellett volna húzni az ársapka védelme alá, így ők garantáltan nem mentek volna a benzinkutakra tankolni – fejtette ki. Ehelyett hónapokon keresztül vastagon támogatta a kormány a külföldi fuvarozókat az olcsó üzemanyag-vásárlásban, amit kezdetben a benzinkutak voltak kénytelenek finanszírozni, később már a nagykerek is.

Betett volna a 96 órás kamionstop, de végül lesz benne két szünet Nem elég, hogy nem vagy csak nehezen tudnak megtankolni a magyar fuvarozók, 96 órás kamionstopot rendeltek el a hosszú hétvégére, péntek este tíztől kedd este tízig. Az egyébként érvényben lévő rendelet szerint csak kétszer 24 órás stop lett volna, szombat este tíztől vasárnap este tízig, illetve hétfő este tíztől kedd este tízig –, így akik korábban ez alapján szervezték a szállításokat, nem tudtak volna teljesíteni. A hazarendelt járművek és sofőrök kint rekedhettek volna a határon túl, ha nem érkeznek be péntek este tízig. A fuvarozók érthetően felháborodtak ezen az intézkedésen. A legújabb hír, hogy az ITM a szakmai szervezetekkel egyeztetve pénteken módosított az eredeti terven, a kamionstopot vasárnap és hétfőn éjjel tíz-tíz órára felfüggesztik, este tíztől reggel 8-ig, így talán mégsem hiúsulnak meg a leszervezett fuvarok. A korlátozás alól a hosszú hétvégén mentesülnek a napi fogyasztási cikkeket szállító járművek és a segélyszállítmányok is.

A nagykerek járnak jól az új szabállyal

A gyakorlatban úgy fog kinézni az új rend, hogy a benzinkút megkapja a nagykereskedőtől 480 forintért az üzemanyagot, lefejti a tartályába. A normál kútfejen 480 forintért értékesíti, a nagynyomású kútfejen pedig piaci áron. (Vagyis kétféle ára lesz a gázolajnak.) A rendelet szerint naponta kell adminisztrálniuk a kutaknak, hogy mennyi üzemanyagot adtak el piaci áron, és havi bevallást kell küldeniük a beszállítójuknak, illetve a NAV-nak arról, hogy napról napra milyen piaci áron, mennyit értékesített a kút – magyarázta Bujdos Eszter.

Ezt az adminisztrációt azért kell alkalmazni, mert a kútnak vissza kell fizetnie a beszállítója (a nagykereskedő) részére a rögzített ár és a piaci ár közötti különbözetet minden hónap 15-éig.

Vagyis a kút ezen az üzleten nem nyer, a nagykereskedők viszont igen.

Az intézkedés érdekletté teheti az importőr nagykereskedőket is a forgalmazásban az olyan benzinkutak esetében, ahol van nagynyomású töltő, hiszen ott a kutastól vissza fogják kapni a piaci ár és az ársapkás ár közötti különbözetet. Ahol nincs nagynyomású kútfej, oda azonban továbbra sem éri meg szállítani nekik.

Hogy a kutak alkalmazni tudják az új szabályt, rendszerátállásokra lesz szükség Bujdos Eszter szerint. Hétfőtől az élelmiszert és az élő állatot szállító kamionok már mehetnek, rajtuk lehet tesztelni az új rendszert.

Extrém helyzetek lehetnek, ha nincs a közelben nagynyomású kútfej

Nagynyomású kútfej nincs kiépítve minden benzinkúton, főleg vidéken a kisebb kutaknál hiányoznak – tudtuk meg Bujdos Esztertől. Árvay Tivadar hozzátette, eddig ez nem volt gond, mert ha nem volt a közelben nagynyomású kútfej, akkor a haszongépjármű elmehetett a normál kútra is tankolni. Mostantól azonban ezt nem tehetik meg.

Az új rend szerint a 7,5 tonna felettieknek, köztük nem csak a kamionoknak, hanem például a buszoknak, kukásautóknak, tűzoltóautóknak is tilos lesz a csak normál kútoszloppal rendelkező kutakon tankolni. Kérdés, hol tankoljanak ezek a járművek, ha az adott településen vagy környéken nincs nagynyomású kútfejjel rendelkező kút. Ez nyilván többletkilométereket jelent az érintetteknek, ha ürülőben a tank. A buszoknál még egy gond merülhet fel: a főleg 20 személy szállítására alkalmas járművek tankjának beömlőnyílásába nem fér bele a nagynyomású kútoszlop pisztolya. Árvay Tivadarék már jelezték ezt a problémát az ITM-nek.

Marginális kérdés, de van olyan benzinkút, amelynek van saját kamionja, amivel maga hozza az üzemanyagot – ha ennek a benzinkútnak nincs nagynyomású kútfeje, akkor az új szabályozás szerint elvileg ő a saját kamionját sem tankolhatná meg a saját kútján.