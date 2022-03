717 forint lenne már egy liter gázolaj hatósági ár nélkül

Újabb nagykereskedelmi üzemanyagár emelést jelentettek be szerdán, mely péntektől lép életbe. Eszerint a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik azoknak a végfelhasználóknak, akik direktben vásárolnak nagykereskedőktől. A benzinkutak továbbra is 480 forintért vásárolhatnak benzint és gázolajat, ha tudnak, írja a holtankoljak.hu.

Az emelés mértéke magasabb mint szerdán érvénybe lépett: a benzin ára bruttó 46 forinttal emelkedik, a gázolaj ára pedig bruttó 77 forinttal változik.

Ha nem lennének hatósági árak, akkor az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnának a benzinkutakon:

95-ös benzin : 640 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

Ezzel együtt márciusban a benzin ára bruttó 120 forinttal, a gázolaj ára pedig 182 forinttal emelkedett eddig.

Hernádi Zsolt tegnap arról beszélt, nincsen ellátási probléma, csak logisztikai, ugyanis a hatósági ár miatt sok kamionos is Magyarországon tankolja meg a járművét, ezért gyorsan kifogynak a kutak.