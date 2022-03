Nekimegy a benzinturizmusnak a kormány, nagyot nyesnek a jövedéki adón

Más áron fogják a kamionok kapni az üzemanyagot ma estétől, a külföldi nagyobb (teher)autóknak szintén piaci áron kell tankolni majd. A kormány a jövedéki adó csökkentésére is rászánta magát, valamint a rendőrség is neki fog menni a pánikkeltőknek-álhírterjesztőknek, és a nejlonzacskóba tankolóknak. Az ellátás nehezen áll majd helyre, de Hernádi Zsolt szerint a hosszú hétvége végére minden rendben lesz. Ezt egy kamionstoppal is megsegítik.

Némileg váratlan időzítéssel, csütörtök este fél 10-re rendkívüli Kormányinfót hirdetett a Miniszterelnökség Marad a benzinárstop és biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon címmel, amire a megszokott Gulyás Gergely miniszter mellett Hernádi Zsolt Mol-vezér is hivatalos volt.

Gulyás Gergely kezdte, felvázolta, miért mentek fel az energiaárak (háború), illetve mit tett a kormány (árstop). Sok híresztelés jelent meg szerinte arról, hogy a kormány nem akarja tartani az árstopot, és nem lesz elég benzin és gázolaj a kutakon. Szerinte vannak nehézségek, de a Mol képes ellátni a teljes magyar piacot. A benzinturizmus és a pánikkeltés miatt megnőtt a fogyasztás, ezért több döntést hoztak:

A 7,5 tonna feletti gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi autók csak a nagynyomású kútoszlopokon, piaci áron tankolhatnak. A mezőgazdasági gépek kivételek ez alól, nyomott áron vásárolhatnak üzemanyagot. A kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. A rendőrséget utasították, hogy rémhírterjesztés gyanújával indítsanak eljárást azok ellen, akik az ellátás akadozásáról írnak, beszélnek, illetve azok ellen, akik nem üzemanyagok tárolására való helyre tankolnak benzint, dízelt. 22 órakor lép hatályba a jogszabály, a nagy nyomású kútoszlopoknál utána pár napig lehetnek fennakadások. Péntektől a hosszú hétvégén kamionstopot léptetnek életbe.

Hernádi Zsolt elmondta, minden jól működik, az olajvezetékek is, az Adriáról is tudnak hozni olajat. „A Molnak van elegendő készlete és elegendő finomítókapacitása, hogy a magyarországi fogyasztást fedezni tudjuk vele” – mondta. A megnövekedett forgalom annak köszönhető most szerinte, hogy a fuvarozók a saját telephelyiek helyett a nyilvános benzinkutakon vették fel az üzemanyagot, ilyenek a busztársaságok, szállítmányozási cégek. Beszélt a benzinturizmusról, pánikvásárlásról is (a Covid idején történt wc-papír felhalmozáshoz hasonlította mindezt).

Kapcsolódó „A lakosság nekiállt pániktankolni, ami ragadós” Gulyás Gergely Hernádi Zsolt Mol-vezérrel este rendkívüli sajtótájékoztatón igyekszik megnyugtatni a lakosságot. Az biztos, hogy nem maradhat örökre 480 forinton az üzemanyagár.

Hernádi ezután millió literekben magyarázta, mennyi üzemanyagot állítanak elő, mennyit kinek adnak el. Az utóbbi napokban ennek a háromszorosára támadt igény, erre pedig nem volt meg a logisztikájuk. Szerinte 0-24 órában szállítják a benzint és gázolajat, de így is nehéz a helyzet. Az első számú feladat Hernádi szerint, hogy a nagy gépjárműveknél ismét a telephelyeken történjen a kiszolgálás, vagy a nagynyomású (80 liter/perc) kutakon tankoljanak. Pár napig eltartanak majd a fennakadások, mire feltöltenek minden kutat, és akkor visszaáll minden a rendes kerékvágásba.

Ha tovább növekszik a benzinturizmus, sőt az európai ellátás zavart szenved, akkor további intézkedések lesznek szükségesek.

Egyesek ülnek a benzinen most

Utána jöttek a kérdések, a köztévé nyitotta a sort azzal, vajon mi idézhette elő a helyzetet, illetve mit javasolnak a pánikvásárlóknak. Hernádi szerint vagy ülnek az üzemanyagon, akik betáraztak belőle, vagy később elutazzák a betankolt mennyiséget. Elmondta, 90 napi adagot tárol a Mol is. A rendszerből hirtelen kivont mennyiség most hiányzik, ez lassan visszapótlódik. Gyakorlati példát is felhozott: a kamionok miatt nagyon gyorsan elfogy a dízel egy-egy kútról, és akkor nem marad az autóknak. Hernádit is hívták aggódva, mi lesz, hol tankoljanak, mire ő lenyugtatta ismerőseit: „Hova rohantok?” Gulyás annyit tett csak hozzá, hogy a háromszorosára növő kereslettel persze hogy akadnak nehézségek, de pánikra nincs ok.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mi lesz, ha a mostani uniós csúcson esetleg úgy döntenek, nem szankcionálják az orosz energiahordozókat. Gulyás szerint olyan szankció kell, „ami jobban fáj annak, akit szankcionálnak, mint annak, aki szankcionál”. Szerinte a holland, német és magyar álláspont is az, hogy nem szabad további energiaügyi szankciókat bevezetni.

Egy teljesen nem ideillő kérdés is következett: megértetik-e a tanárokkal, hogy nem kéne most sztrájkolni. Gulyás köszönetet mondott a mozdonyvezetői szakszervezetnek, amiért lefújták a sztrájkot. A pedagógusok törekvéseivel Gulyás szerint egyetértenek, pár követelést, így a kötelező oltások eltörlését teljesítették, valamint tárgyalnak az Európai Unióval arról, hogy uniós forrásból tanári béremelést hajtsanak végre. Szerinte a szülőkre és gyerekekre is tekintettel kell lenni, „nagy tisztelettel arra tudjuk kérni a tanárokat (…) hogy fontolják meg a sztrájkban való részvételt, illetve a sztrájk elhalasztását”.

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy néz ki technikailag majd a külföldi rendszámú autók különbségtétele. Gulyás szerint a vállalkozás székhelye lesz a fontos, ezzel még lesz egy kör Brüsszellel (tehát nem biztos, hogy nem ütközik uniós versenyjogi vagy egyéb szabályokba). Ezért vonatkozik a szabályozás a 3,5 tonna feletti gépekre, hisz más, ha egy személyautó tankol, megint más, ha teherautó. Hernádi szerint a határmenti településeken volt nehézség, ott kellett lezárni a kutakat itt-ott, pl. Mosonmagyaróváron. De inkább a tranzitforgalom tankolását kell korlátozni. Amúgy 3000 kilométerre elegendő egy kamion tankja, most minden szállítmányozó úgy matekozik, hogy érdemes Magyarországon tankolni, ez a nagyobb probléma, nem a határmenti autós benzinturizmus. A mostani intézkedések a magasabb kútoszlopokra vonatkoznak, így könnyebb lesz ellenőrizni a betartatásukat.

Mi történt a benzinárral?

Többek között az ukrajnai háború és az arra adott nyugati válaszreakciók miatt is megállíthatatlanul emelkednek az olajárak a világban, amit a magyar kormány kis- és nagykereskedelmi árplafonokkal próbált megfogni. Azonban ahogy arról több cikkben (sőt videóban) is beszámoltunk, nem várt következményekkel járt az árstop: először a kis benzinkutak nem tudták kigazdálkodni az így kieső bevételt (drágábban veszik a benzint, gázolajt, mint el tudják adni), így sorra húzták le a rolót.

Ekkor lépett be a nagykerekre vonatkozó árstop, ami miatt a Molon kívül minden nagy olajszállító cég azt mondta, nem éri meg ezen túl petrolkémiai termékeket eladni a kiskereskedő partnereknek. A lakosság az árstop mellett az utóbbi napokban azt érzékelte, hogy előbb mennyiségi korlátokat vezettek be több benzinkúton (akad, ahol csak 25 litert lehet tankolni), majd roham indult, a nyugati határtól Budapesten át Kelet-Magyarországig sorok kígyóznak a kutak előtt, amit a szomszédos országokból jövők benzinturizmusa is súlyosbított. A Mol vezetése nyugtatni próbált, de a sorok nem szűntek.