Elképesztő tempóban vesszük fel a lakáshiteleket

Megrohanták az igénylők a bankokat, akár fél év alatt is kimerülhet a zöldhitelekre szánt keret

A Gránit Bank közleményt adott ki abból az alkalomból, több mint a duplájára növelte a lakossági jelzáloghitelek állományát 2021 november végére, az előző év hasonló időszakához viszonyítva. De erős maradt a havi növekedési ütem is: novemberben 13 százalékos volt az állomány bővülése októberhez viszonyítva. A 2010-ben alapított bankban azt is tapasztalják, hogy a lakáshitelek iránti kereslet tartósan erős üteme mellett nő az online hiteligénylési megoldások iránti fogékonyság is.

A hiteligénylők az év közepe óta összesen 100 milliárd forint nagyságrendű hitelösszegre végezték el az online előzetes hitelbírálatot és regisztráltak a későbbi ügyintézéshez digitális ügyfélfiókot, mely lehetőséget teremt a digitális hiteligénylésre.

Kitértek a közleményben az NHP Zöld Otthon Lakáshitelre is, illetve hogy új kalkulátoruk segítségével bárki megtudhatja, lakásvásárlás esetén milyen állami kedvezményekkel kombinálhatjaa zöldhitelt vagy a piaci lakáshitelt a körülémnyeitől függő lehető legkedvezőbb finanszírozás érdekében. Mint írták, az NHP Zöld Otthon Lakáshitel esetében a lakást vásárlók 90 százaléka igényelné az elérhető támogatásokat is, azaz a CSOK-ot és az ebben az esetben 0 százalékos kamattal igényelhető otthonteremtési kamattámogatású hitelt, illetve az adóvisszatérítési támogatást.