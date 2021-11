Lakáspiac: Itt a zöldhitel, de hamar elkapkodhatják a 200 milliárdot

Csúcsokat dönt a lakáspiac idén, és a jelek szerint az élénkülés folytatódni fog. A szakértők a pörgést nagyrészt az állami támogatásoknak és kedvezményeknek, többek között a jegybank NHP Zöld Otthon Programjának tudják be.

Év végére rekord várható, 25 ezerre is emelkedhet az átadott új lakások száma az eddigi adatok alapján. A lakáshitelállomány történelmi magasságba, összesen bőven 4000 milliárd forint fölé kúszott, és nincs jele a kifulladásnak: az építési engedélyek kiadása éves összevetésben bő harmadával nőtt eddig, az előző év ugyanezen időtartamához képest.

Élénk az érdeklődés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által nemrég indított NHP Zöld Otthon Program, illetve az ennek keretében felvehető maximum 70 millió forintos hitellehetőség iránt. Erről számoltak be a lapunk által megkérdezett bankok és ingatlanosok egybehangzóan. Mag Mihály, az MKB Bank főosztályvezetője gyors felfutásra számít és arra, hogy 6-10 hónap alatt ki is merülhet a meghirdetett, összesen 200 milliárd forintos keret.

A jegybank a klímavédelem és a fenntarthatóság jegyében indította az NHP Zöld Otthon Programot, a kölcsön korszerű, energiahatékony ingatlanok vásárlásához vehető igénybe, csak új lakás vásárlására vagy új ház építésére fordítható. Legalább BB energiahatékonysági besorolással kell rendelkeznie az ingatlannak, a feltételek között szám szerint is megadják a limitet: négyzetméterenként legfeljebb évi 90 kilowattóra energiaigény megengedett. A piacon kínált új építésű ingatlanok ennek szinte maradéktalanul mind megfelelnek, tekintettel arra, hogy a beruházók már évek óta készülnek a szigorodó előírásokra. Többszöri halasztás után most ott tartunk, hogy jövő év közepétől csak a közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, a maximálisan megengedett, egy évre számított, négyzetméterenként 100 kilowattóra energiafogyasztásból pedig 25 százalékot megújuló energiával kell fedezni. (Ennél csak egy hajszállal szigorúbb az NHP Zöld Otthon Lakáshitelnél feltételül szabott 90 kilowattórás limit.)

A piacon elérhető legnépszerűbb lakáshitelek körülbelül 4,5 százalékos kamatnál kezdődnek, ehhez képest igen kedvező az NHP Zöld Otthon Lakáshitel maximum 2,5 százaléka, ráadásul fix kamatozásról van szó, tehát a futamidő végéig kiszámítható a törlesztés, akár a maximális 25 éves futamidő leteltéig változatlan a kamatozás.

Bármilyen bomba finanszírozási lehetőséget jelent is ez, Mag Mihály elsősorban azoknak ajánlja a hitelt, akik egyébként is ingatlanvásárláson gondolkodnak, és olyan ingatlant keresnek, amiben benne is akarnak lakni. Befektetési célra nem ez a megfelelő konstrukció, ugyanis az MNB kifejezetten a lakhatást kívánja támogatni, a feltételek között ezért is szerepel, hogy 10 évig az ingatlanban kell lakni, és 10 évnél hamarabb nem is lehet eladni vagy bérbeadni, illetve emellett további feltételeket is támaszt a jegybank – hangsúlyozta.

A 70 milliós hitelösszeg megtoldva a minimálisan elvárt 20 százalékos önrésszel 87,5 millió forint, ebből már tisztességes méretű lakás jön ki azzal együtt is, hogy folyamatosan emelkednek a lakásárak. A piacvezető ingatlanportál az ingatlan.com közlése szerint november elején Budapesten az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 953 ezer forint, a megyeszékhelyeken pedig 630 ezer forint volt.

Mag Mihály arra számít, hogy azok lesznek többségben, akik a régi lakásukat eladják, és ennek kiegészítéséhez veszik majd igénybe az NHP Zöld Otthon Lakáshitelt. Mint elmondta, egy 30-40 millió forintos használt lakás beforgatásával és a maximális hitelösszeg igénybevételével akár 100 millió forintos új ingatlan is megcélozható elméletileg. A banki statisztikák azonban azt mutatják, hogy az átlagos lakásvásárló nem megy el a falig: a jelzáloghitelek nagysága átlagosan 12-14 millió forint, a vállalt futamidő pedig 13-15 év- összegzi Mihály.

A nagyon kedvező jegybanki konstrukció 200 milliárd forintos keretösszege nem drámaian nagy tétel a lakáspiac egészéhez képest, ezért is véli úgy Mag Mihály, hogy marginális hatása lehet az árakra, „az olcsó hiteleket nem tudják beárazni a lakáspiacon” – fogalmazott. Úgy látja, hogy az árak zöldhitel nélkül is emelkednek. Az árak mindig akkor mennek felfelé, ha sok pénz van a piacon, most pedig ez a helyzet, és van kereslet a növekvő árakon is – mondta. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a jegybanki konstrukció a korszerű lakásállomány fejlődését segíti, a piacot a minőség, a jobb energetikai besorolású ingatlanok felé tereli, és összességében kiemelkedően jó lehetőség, ha hitelfelvételt tervez az ügyfél.