Újabb iparágakat kebeleznek be a NER-elit titkos magántőkealapjai

Magyarországon 2016 óta sorra jönnek létre az olyan magántőkelapok, ahol a regisztrált alapkezelőket strómanként tolják maguk előtt a bizniszeket ténylegesen vezénylő háttértulajdonosok. Akiknek a kiléte a törvény erejénél fogva titkos, ahogy főszabályként azt sem tudhatjuk, miféle pénzeket „mostak bele” ezekbe a kasszákba – írta a Válaszonline.hu.

Azt is kiemelték, különösen feltűnő, hogy magántőkealapokat idehaza tényleges – kormányzattól független – piaci szereplők alig-alig kezelnek. Leltárukból kiderül, a most aktív 78 magántőkealap 70 százalékát, szám szerint 55 darabot menedzselnek olyan alapkezelő cégek, amelyek Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és a Matolcsy-család legszűkebb környezetéhez tartoznak, illetőleg Rogán Antal köreihez kapcsolhatók – hiszen ők egyben a kabinetminiszter kormányzaton és parlamenten „átvert” saját projektjeinek (letelepedésikötvény- és lakáslottó-konstrukció) haszonélvezői is. Persze az összes (78) és a legbarátibb (55) magántőkealapok különbségét jelentő 23 egységet is jórészt hatalomhoz lojális kezelők irányítják – cikkük végén ezt is darabról darabra bizonyítják.

Meglátásuk szerint azonban nem is a magánalapok aktuális száma az igazán fontos, hanem az, hogy pontosan mire használják őket a „láthatatlan kezek”. Márpedig idén tavasz óta szinte minden magyar stratégiai ágazatot eluralt a gyakorlat, hogy efféle titkos pénzeszsákokból finanszírozzák a NER nagybevásárlásait. Sorra veszik, hogyan kezdtek neki magántőkealapos technikával a pénzintézeti piac, az autópálya- és telekommunikációs szektor gyökeres átalakításának, miként „titkosítják” tovább a Covid-biznisz kulcsvállalatát, hogyan vitték haza szinte a teljes pulykafeldolgozó-ipart, patinás jegybanki ingatlanok tömegét és például a Budapesti Metropolitan Egyetemet.

Cikkükből megtudhatjuk azt is, mi köze van egymáshoz Rogán Antalnak és Gattyán Györgynek. A cégbírósági adatok ugyanis arról tanúskodnak, hogy a regnáló kormány által is pénzelt Rogán-holdudvari Columbus Magántőkealap konkrétan 900 millió forint pénzbeli hozzájárulással segítette meg Gattyán e-aláírási rendszereket fejlesztő, európai piacokra készülő Netlock Kft.-jét.