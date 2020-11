Az éjjel-nappali boltok is lehúzhatják a redőnyt a kijárási korlátozás miatt

A nyitvatartás idejét néhány korlátozástól eltekintve minden boltos úgy alakítja, ahogyan vásárlói azt leginkább kedvelik. Nem is egyforma, hiszen bolttípusonként, földrajzi térségenként is eltérő. Számos kisboltos választotta azt a korábbi években, hogy éjjel-nappal nyitva tart. Ennek oka, hogy a nyitvatartás nemcsak a vásárlók kényelmét szolgálja, hanem a reklámértéke is jelentős.

Nyilván a non-stop üzemmód hozott eddig annyi többletet a bevételekben, hogy megérte. Az éjszakai nyitvatartásban még a méretesebb boltosok is láttak fantáziát, hiszen például a Manna ABC boltjai éjjel-nappal nyitva tartanak. És ezek már némileg nagyobb alapterületűek, mint a picurka non-stop boltocskák. Hasonló nyitvatartási modellel futnak a Roni ABC boltok is, éjjel-nappal nyitva. De ennek a kijárási korlátozással vége, hiszen ha az emberek nem kereshetik fel éjjel az üzleteket, nincs értelme nyitva tartani.

A trafikok közül is jó néhányan éjjel-nappal nyitva tartottak, és a dohányáru mellett egyebeket is árulnak. Nos ennek éjféltől hajnali ötig vége, vagy legalább is kevés értelme és haszna lenne. Például virágbolt, ajándékbolt is akad éjjel-nappal nyitva, de már ez sem mehet tovább – írta a Blokkk.com. És tankolni sem ugorhatunk el éjszaka, legfeljebb csak “munkába menet és munkából jövet” címmel ugorhatunk be. Feltehetően megcsappan majd a benzinkutaknál az éjszakai tankolás is.

Az átvevőpont szolgáltatást nyújtó benzinkút sem kereshető fel azért, hogy éjszaka átvegyük a webáruházi rendelést. A csomagautomata is hiába működhet 24 órán keresztül, oda sem mehetünk el a tiltott időszakban. Persze, a webáruházi szállító elhelyezheti benne a megrendelt portékát hajnali három órakor, de a megrendelő vásárló csak hajnali öt órakor startolhat el érte.

Az ügyeletes gyógyszertár egyértelműen a kivételek közé tartozik, oda nyilván változatlanul lehet menni továbbra is.

A boltoktól eltérően más a helyzet a nagykereskedelemben: itt az értékesítés is, a vásárlás is munkavégzés, hiszen a boltosok, vendéglősök, szolgáltatók járnak oda. Tehát annak nincs akadálya, hogy a boltos hajnali öt óra előtt felkerekedjen árut beszerezni.

Kiemelt kép: Sopronyi Gyula / 24.hu