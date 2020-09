Simonka György: Orbán csak annyit kérdezett, hogyan bírom

Október 13-án kezdődik a Fővárosi Törvényszéken Simonka György büntetőpere. A fideszes országgyűlési képviselőt és társait bűnszövetkezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással, sikkasztással és okirat-hamisítással vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádirat szerint a kárérték eléri az 1,4 milliárd forintot.

A Pesti Srácok hosszú interjút készített Simonka Györggyel, aki a beszélgetésben egyebek mellett arra is kitért: szerinte törvénytelen volt az ellene folytatott nyomozás, mert miután 2018 őszén felfüggesztették a mentelmi jogát és meggyanúsították, rengeteg beadványt juttatott el az ügyészségre. Simonka ezekkel azt akarta bebizonyítani, hogy hamis dokumentumok és hamis tanúvallomások alapján nyomoztak, az ügyészség azonban nem fogadta el az indítványokat. Hozzátette: a vád tulajdonképpen hamis szakértői véleményekre és két, alkut kötött ember elmondásaira alapul, az egyikük korábban érintett volt a Vizoviczki-, illetve a Buda-Cash-ügyben is, ám végül egyik eljárásban sem került a vádlottak padjára.

A fideszes politikus szerint az ő levadászása volt a cél

Simonka azt állítja, hogy 2017-ben — amikor még védte mentelmi joga — egy bedrótozott, rejtett kamerával felszerelt embert küldtek rá, aki elhívta egy találkozóra és „direkt olyan kérdéseket tett fel, amivel megpróbálta kiprovokálni, hogy valami terhelőt” mondjon magára. A politikus úgy látja, ezzel az akcióval próbáltak olyan szituációt teremteni, hogy őrizetbe vehessék őt, hiszen a tettenérésnél nincs mentelmi jog.

Olyan információm is van, hogy kitették az arcképemet a KNYF falára, majd papírgalacsinnal dobálták és fogadásokat kötöttek, hogy ki fogja az én fejemet eltalálni, ki lesz az az ügyész, aki az én fejemet le fogja vadászni. Ez minden, csak nem elfogulatlan eljárás

— nehezményezte a beszélgetésben Simonka, aki azt is elárulta, hogy a miniszterelnök mit szólt, amikor szóba került köztük a büntetőügy:

Csak annyit kérdezett, hogyan bírom. Ez még februárban volt. Azt mondtam neki, hogy most már egyre jobban. Sőt, az az igazság, hogy erőt ad az, hogy hosszú évek egyoldalú támadásai után végre lehetőséget kapok arra, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat, és megszólalhatok. Persze most is ügyelnem kell arra, hogy még véletlenül se befolyásoljam az eljárást a szavaimmal.