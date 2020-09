Simonka György: az ellenem szóló a vádiratot olyan ügyészek csinálták, akik már ki vannak rúgva

Megyesbodzás augusztus 28-ai képviselő-testületi ülésére látogatott el a körzet országgyűlési képviselője, Simonka György, és nem mindennapi jelenetek zajlottak le ennek eredményeképp – derül ki a magyarnarancs.hu tudósításából, amely az eseményt rögzítő hangfelvétel alapján készült.

A konfliktus forrása, hogy a település független polgármestere, Varga Gábor és Simonka György nem különösen szívlelik egymást.

Voltak ilyen fordulatok is: „Képviselő úr, teljesen hülyének néz bennünket?” – kérdezte Simonka kioktató szavai után ifj. Varga Gábor alpolgármester „Nem” – jött a válasz. „Pedig teljesen azt csinálja. Mi nem jancsibohócok vagyunk” – jelentette ki az alpolgármester.

A legérdekesebb rész mégis az volt, amikor Simonka György a saját büntetőeljárása kapcsán mondott (ezt a részt a magyarnarancs.hu külön kivágta, az oldalon meghallgatható.)

Az is igaz, ha már itt tartunk, hogy három évig csöndben voltam, nekem azt mondták, hogy hallgassak, mert a bírósági eljárás előtt nem mondhatok egy szót sem. Ezt októberben fog megvalósulni. Azért kezdtem előbb, mert május 12-re volt kiírva a tárgyalás, ahol elmondhatom, elmondom és be is fogjuk bizonyítani, hogy a vádirat, az nullás! Ugyanis nincsenek meg a törvényi feltételei, hasraütésszerűen olyan ügyészek csinálták – és ezt most a kamerába mondom –, akik azóta mind ki vannak rúgva. Ha ti azzal próbáltok engem gyanúsítani, hogy az emberek emiatt ellenem fordultak, hát legyen!