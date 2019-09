Decemberben bemutatják Törökország saját e-autómárkáját

Mustafa Varank ipari miniszter hétvégén bejelentette, hogy Törökország decemberben bemutatja első, hazai gyártású, tisztán elektromos hajtású autójának prototípusát — írta meg a Handelsblatt.

Varank szerint Törökország az egyetlen ország a régióban, amely képes egy ilyen autó megépítésére. A lap hozzáteszi: a gazdasági visszaesés közepette Törökország úttörő szerepet akar játszani a modern szállítási eszközök fejlesztésében. Ami eddig csak nagy autógyártóknak, valamint a Teslának és a Google-nek sikerült, az a Boszporuszon is valósággá válhat. Mindehhez azonban rengeteg akadály leküzdésére és elképesztő anyagi áldozatokra van szükség.

A saját török autómárka részleteiről először hétvégén árultak el részleteket:

Három modellt terveznek, amelyeket öt különböző kivitelben építenek meg: a török autómárkának lesz szedán, hatchback, kombi, roadster és SUV modellje is.

A tömegtermelés 2022-ben kezdődhet.

A járművek fejlesztésében öt török nagyvállalat vállalt oroszlánrészt, a beruházás értéke eléri a 3 milliárd dollárt. Varank a hétvégén arról is beszélt, hogy a projekt csúszásban van, de igyekeznek felgyorsítani a folyamatot. Már csak azért is, mert Erdogan elnök nem örül a késlekedésnek. A saját autó projektet 2017-ben jelentette be Recep Tayyip Erdogan, aki 2019-re már bemutatót, 2021-re pedig utcai autókat ígért.

Kiemelt kép: ilusztráció, Europress