Sarka Kata párja 295-szörösére turbózta a Femcafe nyereségét

2017 júliusában vette meg a Femcafe nevű női oldalt kiadó Netrise Hugary Kft.-t Sarka Kata párja, Bessenyei István. A hivatalosan a kedvező adózásáról ismert Luxemburgban élő üzletember – aki közelmúltban megjelent cikkek alapján immáron a férje Sarka Katának – annak a Valton Security Kft.-nek a kisebbségi tulajdonosa, amelyet a Fidesz kedvenc biztonsági cégeként emlegetnek.

Bessenyei szinte csodát tett a Femcaféval a cég 2018-as mérlegbeszámolója szerint: a 2017-es 212,7 millió forintos bevétel 2018-ra 1 milliárd 492 millióra ugrott, a nyereség pedig még ennél is nagyobb mértékben, 2,6 millió forintról 768,4 millió forintra nőtt. Ez több mint 295-szörös javulás az adózott eredményben. Mivel Bessenyei a Netrise egyetlen tulajdonosa,

a teljes, 2018-as évre megítélt 724,2 milliós osztalék hozzá került.

A Femcafe előző tulajdonosa, Csereklei Zoltán 2017-ben a 24.hu-n jelentette be, hogy eladja tulajdonrészét. A lépést azzal magyarázta, hogy új kihívásokat szeretne keresni. Cserekleivel egyidejűleg Zaránd Attila kisebbségi tulajdonos is eladta a tulajdonrészét Bessenyeinek. Miután az üzletember megvette a 2010-ben alapított céget, a reklámfelületek értékesítését az Origót kiadó New Wave Media Group vette át.

Vélhetően az idei évvel sem lesz problémája a cégnek: a Netrise Hungary Kft. 40 millió forintos közpénzes támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től.

A repülés szerelmese is

Korábban az Átlátszó cikke alapján írtuk meg, hogy a Valton-Sec Kft. és Bessenyei érdekeltségében áll annak a magángépnek a tulajdonosa, amellyel nemrégiben Rómába utazott Kövér László házelnök. A 2005-ös gyártású RAYTHEON HAWKER 800 XPi típusú privát gép a HUN-JET Kft. tulajdona. A cég korábban az Aeroglobe Kft., illetve Valton-Sec Kft. tulajdonában állt, ám előbbi cég kiszállt, és megjelent Bessenyei. A HA-BES lajstromjelű gépnek az a FLY-COOP Kft. az üzembentartója, amely nemcsak Kövér római útját intézte, hanem Rogán Antal és felesége hírhedt helikopterútját is.

A gép vásárlásához hitelt használtak fel, a hitelező Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerey Tamásnak azóta csődbe jutott bankja, az NHB volt. Az Átlátszó kutatása alapján a gép egyes útjai összefüggésbe hozhatók európai futball-klubcsapatok bajnoki vagy kupameccseivel, de sokszor landol golfparadicsomok közelében is.

Sarka Kata élettársának cégéből 450 milliós osztalékot vettek ki 7,3 milliárd forintos nettó forgalom mellett 1 milliárd 68 millió forintos adózott eredménnyel zárta a 2018-as évet a kormány kedvenceként ismert őrző-védő cég.

Kiemelt kép: Berecz Valter / 24.hu