Köllő Babett az ikerterhessége megszakításáról beszélt: „Tizenpár százalék esélyünk volt arra, hogy megússzuk mindhárman élve”

Köllő Babett a Glamour Talks with Illés Gabriella podcast vendégeként beszélt élete nagy fordulópontjairól, köztük arról, amikor meg kellett szakítani az ikerterhességét. Mint elmondta, lánya, Milla óvodás volt, amikor ő újra várandós lett.

Kiderült, hogy ikreket várok, akkor egy picikét megdöbbentem. Már egykilósak voltak a babák – nem tudom, milyen neműek, mert sosem kérdeztem meg –, amikor kiderült, hogy össze van nőve a méhlepény. Tizenpár százalék esélyünk volt arra, hogy megússzuk mind a hárman élve. Ez az idő múlásával nem javult, ezért meg kellett szakítanom a terhességet

– idézi a színésznőt az rtl.hu.

Nem született több gyereke

Nem mertem tovább próbálkozni, most már bánom, hogy nem vágtam bele egy év múlva még egyszer

– mondta el Köllő, hogy a veszteség után miért nem vállalt több gyereket.

Az ikrek elvesztése sok mindent megváltoztatott benne, hiszen előtte mindig mások elvárásainak akart megfelelni, nem mert kiállni magáért – azt mondta magáról, gyáva ember volt.

Amikor véget ért a terhességem, ültem a teraszon, és potyogtak a könnyeim, és azon gondolkodtam, hogy ezt most miért kaptam a sorstól. Akkor döntöttem úgy, hogy most én következek. Mondtam a férjemnek, hogy eddig én voltam a te háttered, de most én megnézném azt, mit tartogat még számomra a világ. Adjál nekem két évet, és hadd induljak el egy úton! Ezt az utat járom azóta is

– fogalmazott Köllő Babett, aki múlt évben házassága válságával kapcsolatban is megnyílt egy interjúban.