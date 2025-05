Köllő Babett szigorúan neveli 15 éves lányát: nem festheti a haját és bulizni sem járhat

Köllő Babett nemrég a story.hu-nak adott interjút, melyben a lányával való kapcsolatáról mesélt. Mint mondja, kimondottan jó viszonyban vannak Millával, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell őt nevelnie.

– szögezte le a Határtalan szerelem háziasszonya, aki nem engedi például a lányának, hogy fesse a haját vagy bulizni járjon.

A körmét is csak évente kétszer festheti be gél körömlakkal. Egyébként a férjem nálam is szigorúbb. De az biztos, hogy ha én nemet mondok valamire, akkor Milla nem próbálkozik tovább. A baráti körében egyre többször merül fel, hogy legyen itt-ott buli, mondtam, hogy még nem mehet sehova, és ezt láthatóan elfogadta. Legalábbis most még… De tényleg egy rossz szavam sem lehet. Még posztolás előtt megmutatja, mit szeretne kitenni, ha megy valahova, megkérdezi, felveheti-e ezt vagy azt a ruhát. Egyrészről érdekli a véleményem, ami szuper. Másrészről meg tart az anyai szigoromtól, ami szintén az.