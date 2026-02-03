sydney sweeney
Férfimagazinba illő képek készültek Sydney Sweeney-ről

Taylor Hill / FilmMagic
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 03. 14:45
Taylor Hill / FilmMagic

Az amerikai Cosmopolitan magazinban debütált Sydney Sweeney új fehérnemű márkája, a Syrn, ennek nyomán pedig egy sajátos fotósorozat is megjelent a színésznőről.

Az egyébként Jeff Bezos által is szponzorált márka sajátos promót is kapott az elmúlt hetekben: kitalálója a Hollywood-feliratra is felmászott, jó nagy bírságot kockáztatva.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) által megosztott bejegyzés

Sydney Sweeney felmászott a Hollywood-feliratra, hogy néhány melltartóval feldíszítse – komoly jogi bajba kerülhet
Feszegeti a határait a népszerű sztár.

