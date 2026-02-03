Férfimagazinba illő képek készültek Sydney Sweeney-ről

Az amerikai Cosmopolitan magazinban debütált Sydney Sweeney új fehérnemű márkája, a Syrn, ennek nyomán pedig egy sajátos fotósorozat is megjelent a színésznőről.

Az egyébként Jeff Bezos által is szponzorált márka sajátos promót is kapott az elmúlt hetekben: kitalálója a Hollywood-feliratra is felmászott, jó nagy bírságot kockáztatva.