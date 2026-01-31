keresztnévkvízkósa lajosutónév
Élet-Stílus

Kvíz: melyik nevet lehet ma Magyarországon egy gyereknek adni?

24.hu
2026. 01. 31. 05:45

Kósa Lajos bejelentette, hogy az augusztus óta beérkezett 281 névkérelemből mindössze egyet fogadott el az Utónév-engedélyezési Bizottság, a Vinka női nevet. Korábban ennél jóval enyhébb volt a szabályozás, évente 60-70 új nevet is elismert az akkor még ezt elbíráló Nyelvtudományi Kutatóközpont.

Kitalálod, ezek közül melyek mentek át a szűrőn az előző években?

Ha bővebben is érdekel a téma, itt vannak az elmúlt évek összefoglalói, mi ment át a bíráló bizottságon, mi nem:

Ebben a cikkben pedig egy anya kálváriájáról írtunk, aki hónapok óta küzd a születendő fia nevéért.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez az egyik legszokatlanabb, eltűnt személy utáni nyomozás, amivel találkoztam” – Noah Donohoe rejtélyes esete
Magyar Péter: Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet
Megszólalt az ötöslottó tavalyi nyertese: csak azért adta föl a négymilliárdot érő szelvényt, mert várakoznia kellett
Ezen a Bridgerton-kvízen még Lady Whistledown is elbukna: te emlékszel, ki udvarolt kinek a sorozatban?
Szijjártó is megszólalt a Pozsonyban lefogott Orosz Örs ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik