145 nevet húznak ki a névjegyzékből, és csak egy újat fogadtak el, amit Kósa Lajos meg is nevezett

Hétfőn ülésezett a Kulturális és Innovációs Minisztérium által életre hívott Utónév-engedélyezési Bizottság, ahol Kósa Lajos tájékoztatása szerint meg is születtek az első döntések a törvényi felügyelet alá került utónévjegyzékről.

A fideszes képviselő, a bizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, tavaly augusztus óta 281 névkérelem érkezett be hozzájuk, ebből a Nyelvtudományi Kutatóközpont mindössze hétre tett javaslatot. Ebből egyet fogadtak el.

Ez a Vinka női név, ez egy virágnak a neve

– közölte Kósa.

Megnézték azt a 198 nevet is, melyet jelenleg egyetlen magyar állampolgár sem visel, ezekből 145 esetében azt javasolták, hogy vegyék ki a névjegyzékből, a többit elküldték felülvizsgálatra a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak.

Az utónévjegyzékről Hankó Balázs dönt, de mivel Kósa lapunknak korábban arról beszélt, hogy a miniszter is ott lesz a bizottsági ülésen, így a fentiek valószínűleg véglegesnek tekinthetők. Ez akkor derül majd ki, ha Hankó kihirdeti a friss névjegyzéket a Magyar Közlönyben. Ez február-márciusban történhet majd meg információink szerint, de lehet, ehhez megvárják, hogy arról a 43 névről is véleményt alkosson a Nyelvtudományi Kutatóközpont, amit ugyan senki nem visel, de kikérte róla a véleményüket a bizottság.

Negyedévenként lehet a jövőben döntés

Mint megírtuk, édesanyák sokaságát tartotta bizonytalanságban az új rendszer, hiszen augusztus óta egyetlen új nevet sem fogadtak el, a mostani volt a bizottság első ülése. Sokan jártak úgy, hogy hiába kérelmeztek új nevet, azt nem bírálták el addig, mire megszületett a gyermek.

Ebben annyi előrelépés történt most, hogy Kósa állítása szerint negyedévente fog ülésezni a bizottság, azaz ilyen időközönként lehet majd számítani arra, hogy új neveket elbíráljanak, bár valószínűleg nem ez lesz a jellemző. Kósa a 24.hu-nak azt mondta korábban, hogy egyik név szebb, mint a másik, és utalt arra is, nem látja annak értelmét, hogy jelentős számban bővítsék az utónévjegyzéket. Ezt erősíti, hogy most a 281 névkérelemből is csak egy ment át.