Tavaly óta már lehet a gyerek Femke, Zália vagy Szotirisz – mutatjuk a 2021-ben elfogadott új keresztneveket

Mauglira továbbra sem lehet keresztelni a gyereket, 2022-ben pedig a török sorozatokban hallott nevek dominálhatják a kérelmeket. Tavaly többek közt a Kassziopeia és a Dzseferzon is anyakönyvezhetővé vált, de a becéző alakú nevek, mint a Marci vagy a Bandi, továbbra sem.

Ezt is megértük: valaki Google-nek nevezte el a gyerekét

2021-ben sem csökkent a névkérelmek benyújtásának intenzitása: csak tavaly közel 700 új keresztnevet szerettek volna anyakönyveztetni a szülők Magyarországon – közölte a 24.hu megkeresésére a Nyelvtudományi Kutatóközpont.

Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs tájékoztatása szerint a névkérelmezés jogszabályai nem változtak az elmúlt évben, és a honlapjukon található alapelveik sem módosultak. Mint fogalmazott, tavaly talán több olyan kérelem érkezett, melyekben semmiféle adatot nem találtak a kért névvel kapcsolatban, és ilyenkor külső szakértőkhöz fordultak, illetve további adatokat kértek a kérelmezőtől is.

Új jelenségnek nevezte – és szerencsére ezt a lehetőséget egyre többen ismerik –, hogy a hazánkban elismert 13 nemzetiség országos önkormányzatának honlapján is megtalálható már az adott népcsoport névlistája. Így annak, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik, már könnyen elérhető a nemzetiségi névlista is, akár ebből is választhat nevet.

A szakértő közölte, 2021-ben az utónévbizottság 108 nevet javasolt anyakönyvezésre, amelyből 63 női és 45 férfinév.

Kérdésünkre válaszolva elmondta: a trend még mindig az, hogy nincs trend, nagyon nehéz lenne bármiféle irányvonalat meghatározni.

Ha mégis kellene, akkor talán az egyik az, hogy nagyon színes a névkérelmek típusa, és a nagy százalékuk külföldi név. De a szülők nehezen tudják elfogadni, hogy magyar állampolgárként minden idegen nevet a magyar kiejtésnek megfelelően, a magyar helyesírás szerint kell bejegyezni. A legtöbb kérelem éppen azért nem kap zöld utat, mert a nevet a szülők idegen helyesírással kérik. Érdekes, hogy ezt hiába tudják, szinte minden héten érkezik kérelem a Maya, Noah, Deniel nevekre. Ezek a nevek Maja, Noé, Dániel formában már régóta anyakönyvezhetők

– magyarázta.

Hozzátette, 2021-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont több olyan javasolt nevet is elfogadott ennek ellenére, melyek külföldi eredetűek, ezekre több példát is mondott.

Női nevek:

Femke: német eredetű név, amelyet főleg, holland, német nyelvterületeken használnak, lehet a fridu (béke, védelem, biztonság) nevek önállósult kicsinyítője, vagy fríz eredetű, jelentése: kislány;

német eredetű név, amelyet főleg, holland, német nyelvterületeken használnak, lehet a fridu (béke, védelem, biztonság) nevek önállósult kicsinyítője, vagy fríz eredetű, jelentése: kislány; Alita: az Adél név spanyol nyelvben elterjedt alakváltozata;

az Adél név spanyol nyelvben elterjedt alakváltozata; Mildi: az anyakönyvezhető Milda alakváltozatának tekintjük;

az anyakönyvezhető Milda alakváltozatának tekintjük; Malajka: arab eredetű név, jelentése hírvivő angyal;

arab eredetű név, jelentése hírvivő angyal; Kassziopeia: görög eredetű név;

görög eredetű név; Terra: latin eredetű név, jelentése, föld

latin eredetű név, jelentése, föld Mézi: az angol Maisie név kiejtését követő változata, a név a Margit skót Mairead változatának a kicsinyítő képzős változata.

Férfi nevek:

Szotirisz: görög eredetű név, jelentése megmentő, a név ajánlott névnapja augusztus 6.;

görög eredetű név, jelentése megmentő, a név ajánlott névnapja augusztus 6.; Szahel: jelentése tenger;

jelentése tenger; Ömer: héber és arab eredetű név, jelentése hosszú életű, vidám, virágzó;

héber és arab eredetű név, jelentése hosszú életű, vidám, virágzó; Kaled: arab eredetű név, jelentése halhatatlan, örök

arab eredetű név, jelentése halhatatlan, örök Raed: arab eredetű név, jelentése felderítő

arab eredetű név, jelentése felderítő Dzseferzon: angol eredetű, jelentése Jeffrey fia

angol eredetű, jelentése Jeffrey fia Rahmel: arab név, jelentése bizonytalan, talán Isten fia.

Ezek mellett elfogadtak több, két név összetételéből keletkezett női nevet: Annazsófia, Annalea, Annadóra, Annadorka, Elizabella, Minabella. A 2021-es névlistát több, már anyakönyvezhető név valamilyen alakváltozata is bővítette, a női nevek közül ilyen a Rozalin (Rozalind), Zália (Rozália), valamint a Majsa (Majs), Gerált (Gerhárd) férfinevekből.

Megtalálható a bejegyzésre javasolt nevek között a virágnévi eredetű Iglice női, a helynévként is szereplő Szeben férfinév, sőt bővült a férfinevek sora egy újabb, a Gyűrűk urából származó névvel, ez a már a külföldi névadásban elterjedt Elládán.

Nevek, amiket nem támogattak

Raátz Judit elmondta, Magyarországon az úgynevezett uniszex nevek bejegyzése ugyan nem lehetséges, ebből is akadt bőven a kérelmekben. Ilyen volt a Zuri, az Erin, az Éden, a Nam, a Penda, a Doron, a Zola, a Melek, a Tyler, a Sasha, a Lio és az Angel, melyeket nem javasoltak anyakönyveztetésre.

Szintén nem tanácsolták a névjegyzékbe vételét a túlságosan becéző alakú neveknek sem, mint a Marci, a Levi, a Bandi, a Beni, a Nati, a Nuca, a Dorci vagy a Méhike.

Érdekességként említette még az elutasított kérelmek között a mesefigura neveket, így a Krisztofórót és a Mauglit, a kitalált neveket, mint a Pancsi, a Csaky, az Almapille, a Rozs, a Pompánia, a Limpi és a Marcipán, illetve előfordult olyan is, hogy valaki a Vaszilijevics családnevet szerette volna keresztnévnek adni, de ez sem ment át a szűrőn.

Azok után, hogy 2020-ban egy szülőpár Pandémiának akarta elnevezni a kislányát, rákérdeztük, tavaly próbálkozott-e bárki a járványhoz köthető új keresztnevet felvetetni a jegyzékbe, de ezúttal nem történt ilyen. Raátz Judit viszont érdekességként megemlítette, hogy Indiában már régóta adható a Kovid név, ami egyébként nem a vírusra utal. A név megtalálható egy indiai névkönyvben, ott szanszkrit névnek jelölik, amely jelentése: hozzáértő, bölcs.

Politikai kicsengése egyetlen javasolt keresztnévnek volt, egy kislányt Leninának szerettek volna elkeresztelni, de ezt nem támogatták.

Arra a kérdésre, mire számítanak, 2022-ben mely nevek népszerűsége nőhet meg dinamikusan, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa azt felelte,

mindenképpen az egyedi, különleges és az idegen neveké. Talán a török nevek, mivel sokan nézik a sorozatokat, és többen onnan választanak nevet.

Elárulta azt is, az utóbbi években a hagyományos keresztnevek szinte kimentek a divatból, a fiúknál a László, József és a János, a lányoknál a Mária, az Erzsébet és a Katalin egyre kevésbé népszerű.