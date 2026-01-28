dr. raátz juditkeresztnévkósa lajosutónév
Belföld

Vinka: mit lehet tudni az új magyar keresztnévről?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 01. 28. 11:33
Varga Jennifer / 24.hu
Szakembert kérdeztünk arról, hogy mit jelent és honnan származik a legújabb magyar utónév, amit a Kósa Lajos vezette bizottság fogadott el.

Kósa Lajos hétfőn, az Utónév-engedélyezési Bizottság ülését követően a Facebookon jelentette be, hogy 145, senki által nem viselt keresztnevet törölnek az utónévjegyzékből, valamint azt is elmondta, hogy az augusztus óta beérkezett 281 névkérelemből mindössze egyet fogadtak el, a Vinka női nevet.

Dr. Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont korábbi tudományos főmunkatársát kérdeztük arról, hogy mi a jelentése, honnan származik, és milyen érdekességeket lehet tudni a legújabb magyar utónévről.

