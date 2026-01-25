giorakeresztnévkósa lajosnyelvtudományi kutatóközpont
Hónapok óta küzd egy anya a születendő fia nevéért, Kósa Lajos szerint a 240 kérelmezett új névből csak 8 ment át a szűrőn

2026. 01. 25. 06:48
Egy édesanya végső elkeseredésében fordult lapunkhoz, mert augusztus óta sehonnan nem kap visszajelzést a névkérelméről, amit a kisfiának szán. Utolértük Kósa Lajost, akitől megtudtuk: január végén ül össze a bizottság, amely dönt az utónévkincsből törlendő, illetve az újonnan javasolt nevekről is. Utóbbiakból biztosan nem lesz sok.

Végső elkeseredésében fordult lapunkhoz egy édesanya, aki hónapok óta küzd azért, hogy a születendő gyermekének szánt utónevet jóváhagyják az illetékesek. Eszter – akinek nevét kérésére megváltoztattuk – eddig mindenhol falakba ütközött, az ideje viszont vészesen fogy, ugyanis másfél hónap múlva megszületik a kisfia.

Bár eddig bizonytalanságban tartották, Kósa Lajostól megtudtuk, hogy még januárban dönthetnek a Nyelvtudományi Kutatóközpont által megszűrt javaslatokról. A jóváhagyási esélyekkel kapcsolatban viszont nem sok jóval kecsegtetett a fideszes képviselő.

A probléma abból fakad, hogy a kormány még tavaly nyáron a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe emelte az utónevek gondozását, azóta

a magyar utónévkincs befagyott.

Bár Hankó Balázs szeptember elején rendeletben hirdette ki az adható utónevek listáját, az teljes egészében a korábbi állapotot tükrözte, a tárcavezető csupán a törvényi előírásoknak tett eleget a közléssel.

Később Kósa – a nemrég megalakult Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke – azt mondta a 24.hu-nak, hogy már novemberben elkezdődhet az érdemi munka, és a meglévő utónévkincs mellett elbírálhatják a beérkezett új kérelmeket is. Ez végül jócskán eltolódott, és tőle most azt az információt kaptuk, hogy január végén születhet meg az új utónévkincs.

Máthé Zoltán / MTI Kósa Lajos az utónév szakértői bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 13-án.

A lapunk által megismert konkrét esetből is látszik, hogy a kérelmező szülők tehetetlenek, pedig Eszter egy olyan nevet javasolt, amit a Nyelvtudományi Kutatóközpont korábbi tudományos főmunkatársa szerint az általuk korábban alkalmazott szabályok szerint jóváhagyásra javasoltak volna.

