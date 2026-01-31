A munkahelyi stressz meleggé tehet – válaszolta egy parlamenti kérdésre a maláj miniszter

Komoly vitát váltott ki egy malajziai miniszter azzal a kijelentésével, hogy a munkával kapcsolatos stressz az egyik tényező, amely az embereket arra készteti, hogy „bevonódjanak az LMBT-közösségbe”. Az egyik ellenzéki képviselő parlamenti kérdésére adott írásbeli válaszában megfogalmazott megjegyzései széles körű gúnyolódást és kritikát váltottak ki a polgárok és az emberi jogi aktivisták részéről – írja az NDTV nevű indiai televízió honlapja.

A South China Morning Post szerint Dr. Zulkifli Hasan, Malajzia miniszterelnöki hivatalának vallási ügyekért felelős minisztere a munkahelyi stresszt, a társadalmi hatásokat és a vallásgyakorlás hiányát sorolta fel az általa „LMBT-vel kapcsolatos viselkedésnek” nevezett jelenség fő okaként.

„A társadalmi hatások, a szexuális tapasztalatok, a munkahelyi stressz és egyéb személyes tényezők a lehetséges okok között ebbe a kategóriába tartoznak” – fogalmazott Hasan az iszlamista ellenzéki párt, a PAS egyik képviselője, Siti Zailah Mohd Yusoff által feltett kérdésre.

A miniszter megjegyzései egy parlamenti vizsgálat keretében hangzottak el, amely az LMBT-trendeket, az életkort, az etnikai hovatartozást és a hozzájáruló tényezőket vizsgálta. A politikus azt is elárulta, hogy 2022 és 2025 között összesen 135, LMBT-tevékenységekkel kapcsolatos esetet regisztráltak letartóztatásként vagy büntetőeljárásként.

A hivatalosan muszlim vallású Malajziában egyébként az azonos nemű párok közötti kapcsolatok továbbra is illegálisnak számítanak. 2023-ban például nagy botrányt kavart, amikor a szexuális kisebbségekért való kiállás jegyében egy brit rocksztár a Kuala Lumpur-i koncertjén megcsókolt egy másik férfit.

De az ország jelenlegi miniszterelnöke, Anwar Ibrahim is hosszú időt töltött korábban börtönben, miután elítélték homoszexualitás vádjával.

A közvélemény visszhangja

A miniszter szavai nagy felháborodást váltottak ki a maláj közvéleményben, és a közösségi médiát is elárasztották a kijelentésein gúnyolódó hozzászólások és kommentek.

Például többen is azt kérdezték tőle elég „keményen dolgozik-e a parlamentben”, mivel úgy tűnik, nem „lett meleg”.

„E logika szerint őszintén meg vagyok döbbenve, hogy az egész irodám még nem lett meleg” – írta egy felhasználó. „Csak azért, hogy kevesebbet kelljen dolgoznom, elfogadom és támogatom ezt a tanulmányt” – viccelődött egy másik.

Az internetes felhasználók a bizarr állítást arra használták, hogy jobb munkakörülményeket szorgalmazzanak, és olyan megjegyzéseket tettek, hogy a kormánynak „növelnie kellene a minimálbért és csökkentenie a megélhetési költségéket”. Vagy azt javasolták, hogy vezessék be a négynapos munkahetet, hogy megakadályozza a lakosság „még nagyobb melegségét”.

„Téves információ”

Az emberi jogi szervezetek elítélték a miniszter nyilatkozatát, amit a Justice for Sisters nevű szervezet egyenesen „téves információnak” nevezett, rámutatva, hogy a világ legnagyobb egészségügyi hatóságai, mint például a Világ Egészségügyi Szervezet, a szexuális orientációt az emberi identitás természetes részének tekintik, nem pedig külső stresszre adott válasznak.

Ez a téves információ megerősíti azt a feltételezést, hogy az LMBT emberek szexuális orientációja és nemi identitása korrigálható, megváltoztatható, vagy nem valós, illetve nem olyan érvényes, mint a cisznemű heteroszexuális identitás

– mondta Thilaga Sulathireh, az LMBTQ-jogokért küzdő Justice for Sisters csoport tagja a This Week in Asia című műsorban.

„A valóságban a szexuális orientáció, a nemi identitás, a nemi kifejezés és a nemi jellemzők sokfélesége teljesen természetes és normális. Ezt orvosi és más szervezetek is bizonyították. A miniszternek vissza kell vonnia a kijelentését és helyesbítenie kell a téves információt” – tette hozzá Thilaga.