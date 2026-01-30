donald trumpiceusavarga viktor
Élet-Stílus

Varga Viktort letartóztatták és kitoloncolták Amerikából: „Trump bekaphatja!”

admin Besenyei Balázs
2026. 01. 30. 16:26

Varga Viktor jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, ugyanis a világhírű Shaggyvel voltak közös projektjei. Korábban erről úgy beszélt: „Mint tudjátok, elég jóban vagyok Shaggyvel és a bandájával, az RSNY-nyel, és most velük töltök egy hónapot, afféle összeszoktatás, ugyanis közös projektjeink lesznek a következő két évben.”

Új videójában arról beszél, hogy letartóztatták.

Trump igazából bekaphatja. Annyira megszigorítottak itt mindent, darabokra szedtek. Letartóztattak, ki akartak toloncolni az országból. Beszkennelték a telefonomat, az összes üzenetemet, Messengert, Vibert, minden szart átnéztek, két órán keresztül egrecíroztattak. Mindenemet elvettek, pszichikai terrorral fenyegettek, hogy valljak be mindent. Mondom: mit?

Mi volt a bajuk a hatóságoknak Varga Viktorral?

Az, hogy Shaggyvel végigkoncerteztem Amerikát, és hogy azonnal valljam be, mennyi pénzt kerestem. Hát, mondtam, hogy semennyit, nyilvánvalóan, örültem, hogy ez meg tud történni, nemhogy pénzért csináltam volna. Mondták, hogy ne hazudjak egy rendőrtisztnek. Mondtam, hogy nem hazudok. Akkor még jobban szétszedtek. Még a nyakláncomat is, hogy ez biztosan kés. Brutálisan keményen indult ez az egész

– magyarázza az énekes. Hozzátette, most már jól van, biztonságban érzi magát.

Kitoloncolták Amerikából?

15 nap az, amit adtak. Annyit maradhatok az országban, utána nagy valószínűséggel nem jöhetek be többet. Mivel nem találtak bizonyítékot, így nem azonnal toloncoltak ki, úgyhogy van 15 napom. Fuck You

– zárta sorait Varga Viktor.

Az amerikai helyzetről itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó
Robbanásközeli hangulat Amerikában: az ICE razziái már nem tesznek különbséget állampolgár és bevándorló között
Minnesotában néhány hét alatt súlyos belpolitikai válság alakult ki a bevándorlási hivatal, az ICE műveletei nyomán: a hatósági fellépés civil tiltakozásokat és szövetségi–helyi hatalmi konfliktust váltott ki, amely túlmutat a bevándorlás ügyén és az USA mélyebb belső feszültségeire világít rá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videó: mesterlövész lőtte ki az M6-os autópályán elszabadult gázpalackokat
Szentkirályi Alexandra A Bridgerton családról: Woke szar
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Még mindig fájnak Lázár szavai a cigány vezetőnek, mégis „arra gyúr”, hogy Orbánék maradjanak hatalmon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik