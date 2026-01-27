ráthonyi-palácsik tímea
Egyéves lett Ráthonyi-Palácsik Tímea kisfia: így ünnepelte a család Ben első születésnapját

Ráthonyi-Palácsik Tímea 2016-ban.
admin Csontos Kata
2026. 01. 27. 17:16
Az egyik közzétett videóból kiderült, hogy a kisfiú már megtette első lépéseit.

Január közepén ünnepelte első születésnapját Ráthonyi-Palácsik Tímea első gyereke, Ben. A kisfiú Mickey egér tematikájú zsúrjáról édesanyja posztolt Instagramon. Angol nyelvű bejegyzésében azt írta:

Olyan gyorsan nősz, egyre több mindent megtanulsz és mindenki nagyon szeret téged… Most már hivatalosan is egy évvel közelebb vagy ahhoz, hogy tinédzser legyél.

A sok-sok fotón – amiket ide kattintva lehet végignézni – a család összes tagja szerepel, Ben mindkét szülője és kishúga is.

Ráthonyi-Palácsik Tímea egy videót is közzétett, amiben látszik, hogy az egyéves kisfiú már tud járni. Korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében pedig megmutatta, hogy Ben egy gyerekeknek készült elektromos autót kapott ajándékba, ami nem igazán tetszett neki, szülinapi tortájából viszont jóízűen falatozott.

Ráthonyi-Palácsik Tímea gyerekei

Múlt februárban meglepetésszerűen érkezett a hír, miszerint béranya hozta világra Ráthonyi-Palácsik Tímea első gyerekét, miközben ő a másodikkal várandós. Az Amerikában élő üzletasszony régóta küzdött azért, hogy anyává váljon, és ezt mindig őszintén vállalta a nyilvánosság előtt.

Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát, és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból

– írta akkori bejegyzésében Andy Vajna özvegye, akinek kisfia születése után alig fél évvel megszületett a lánya, Hailey is.

Ráthonyi-Palácsik az ünnepek előtt mesélt arról, hogyan telik első karácsonya kétgyerekes anyaként:

Ráthonyi-Palácsik Tímea a Miss Universe Hungary döntőjén 2016-ban.
„Nincs igazán pihenés” – így ünnepli első karácsonyát kétgyerekes anyaként Ráthonyi-Palácsik Tímea
Nincs sok pihenés, öt-hatszor kel éjszakánként.

