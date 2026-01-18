Muri Enikő: Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter

Szombaton tartották a Digitális Polgári Körök miskolci Háborúellenes Gyűlését, ahol Muri Enikő is jelen volt, írja az atv.hu. Az énekesnő azt mondja, rengeteg támadás érte, miután Orbán Viktorral szelfizett tavaly a miniszterelnök évértékelőjén.

Majd arról beszélt, közszereplőként nem kerülheti meg az értékvállalást:

Nekem azért fontos, hogy kiálljak az értékek mellett, mert fontos számomra a jövő. Ha egyszer édesanya leszek, vagy később nagymama, szeretném tudni, hogy mindent megtettem azért, hogy a következő generáció jó közegben élhessen, ameddig csak lehet.

Ezt követően Magyar Péterről beszélt, állítása szerint látta a Tisza Párt egyik rendezvényét, s azt szűrte le:

Ment a monoton beszéd, nekem ennyi bőven elég is volt. Úgy érzékeltem, hogy Nyíregyházán is rengeteg volt a jobboldali szimpatizáns.

Végül többet is mondott egy esetleges Magyar-kormányról:

Fel kell készülni mindenre, de elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány. Nem látom, hogy valódi változás következne be. Volt is a Fidesznek egy ilyen szlogenje anno hogy: Folytatjuk… Remélem, hogy folytatás következik a továbbiakban is. Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene.

Korábban beszélt a háborúellenes gyűlések fontosságáról.