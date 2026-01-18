varga juditmuri enikő
Muri Enikőék Varga Juditnak üzennek új dalukkal: Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan

TV2 ÉS VARGA JENNIFER / 24.HU
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 18. 15:57
TV2 ÉS VARGA JENNIFER / 24.HU

Muri Enikő elárulta a Borsnak, hogy a Sugarloaffal új dalt adtak ki, a szerzemény középpontjában a családon belüli erőszak áll. Muri szerint a dal hosszú ideje érett már benne, a legnagyobb mozgatórúgó számára Varga Judit volt.

A téma mindig is aktuális volt. Évekkel ezelőtt lehetett hallani egy bizonyos hölgyről, aki olyan családi abúzust szenvedett el a férje által, ami egyszerűen felfoghatatlan, érthetetlen, és nincs rá mentség. Őt Varga Juditnak hívják. Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű. Ez volt az egyik mozgatórugója a dalnak.

Majd kitért arra, hogy őt is rengetegen bántották, mikor Orbán Viktorral szelfizett.

Félnem kellett az emberektől. Pánikrohamok gyötörtek, kialvatlan és dekoncentrált voltam ezáltal a munkámban. Nagyon hamar kellett cselekednem ahhoz, hogy ne váljak olyan emberré, amilyen valójában nem vagyok.

A minap a miskolci DPK-gyűlésen mesélte el, hogy Magyar Pétert nem tartja miniszterelnöknek alkalmas politikusnak, mert: „Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene.”

Kapcsolódó
Muri Enikő: Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter
Úgy érzi, káosz és katasztrófa következne, ha nem a Fidesz nyer áprilisban.

