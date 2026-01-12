zimány linda
Zimány Linda egészségügyi szakjogász lett

Zimány Linda hétfő reggel a Mokkában számolt be arról, hogy nemrég sikerült a szakvizsgája, így egészségügyi szakjogász lett.

Ez egy második szintje volt a jogi tanulmányaimnak. Ugye most már sok ideje, nem mondom ki, mennyi ideje doktoráltam le, és a munkám kapcsán, amit az elmúlt években végeztem, amerre vitt az élet és csináltam a gyógyszeriparral kapcsolatban, arra gondoltam, hogy ez egy megfelelő szakosítás lesz ahhoz, hogy az egészségügyi rendszert átlássam Magyarországon, a biztosítási rendszert, az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, szabályozásokat. Ezért kezdtem el két évvel ezelőtt az ELTE-n ezt az egészségügyi szakjogász képzést, aminek aztán a záróvizsgái most voltak

– mesélte Zimány, aki január 20-án kapja majd kézhez a második diplomáját.

A téma kapcsán hangsúlyozta: mindig is érdekelték az orvosi és gyógyszerekkel kapcsolatos témák, úgy véli továbbá, hogy mindig van mit fejleszteni az egészségügy területén, jogilag és gyakorlatban is.

Szerintem ez egy rendkívül innovatív terület, és ezért izgalmas volt számomra

– tette hozzá.

A jogász-modellről legutóbb az ősszel írtunk, ekkor arról beszélt, miért nem vállalna most szívesen gyereket:

