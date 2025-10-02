Zimány Linda: Most nem szívesen lennék terhes, mert mindig ott a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni

Zimány Linda a Borsnak nyilatkozott arról, hogy 40 felé közeledve más szemmel tekint a jövőbe. Például a gyerekvállalásról is mesélt az újabban magánkórház igazgatói pozíciójába is vágyódó híresség.

A legtöbb barátnőm 40 fölött szült, és nagyon jól megvannak. Nem maradtak le semmiről, megtalálták azt az embert, akivel életük végéig együtt lehetnek.

Majd azt is mondta, hogy a világban zajló konfliktusok és egyéb, aggodalomra okot adó történések kicsit megrémítik.

Én például most nem szívesen lennék terhes, mert a tudatalattimban mindig ott van a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni. Ezek a napi félelmek is közrejátszanak abban, hogy az ember keresi a stabilitást

– magyarázta az újságnak.