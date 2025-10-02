zimány linda
Szórakozás

Zimány Linda: Most nem szívesen lennék terhes, mert mindig ott a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 02. 19:51
TV2

Zimány Linda a Borsnak nyilatkozott arról, hogy 40 felé közeledve más szemmel tekint a jövőbe. Például a gyerekvállalásról is mesélt az újabban magánkórház igazgatói pozíciójába is vágyódó híresség.

A legtöbb barátnőm 40 fölött szült, és nagyon jól megvannak. Nem maradtak le semmiről, megtalálták azt az embert, akivel életük végéig együtt lehetnek.

Majd azt is mondta, hogy a világban zajló konfliktusok és egyéb, aggodalomra okot adó történések kicsit megrémítik.

Én például most nem szívesen lennék terhes, mert a tudatalattimban mindig ott van a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni. Ezek a napi félelmek is közrejátszanak abban, hogy az ember keresi a stabilitást

– magyarázta az újságnak.

Kapcsolódó
Zimány Linda el tudná képzelni, hogy magánkórház vagy longevity klinika igazgatója legyen
Hamarosan újabb képesítést szerez az ELTE-n.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Patai Anna után a Megasztár egy másik döntőse is indult az idei X-Faktorban
Árpa Attila apja 80 éves lett, friss fotóján húsz évet letagadhatna: „Lehet, Sydney Sweeney-nek jó génjei vannak, de itt sincs panasz”
Harsányi Levente az exéről: Az egy gyomrossal ért fel, amikor ő már egy hónappal később mással volt boldog
Nem nyílt ki az ejtőernyőjük, de így is túlélték a 3300 méteres zuhanást
Juhász Péter a 24.hu-nak: Az ügyészség a magas rangú politikus érintettségére hivatkozva rendelte el a házkutatást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik